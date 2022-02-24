***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz çeşitli bankalarda bulunan mevduatları için kur korumalı TL mevduat programına katılma kararı almış olup, 6 ay vadeli toplam 293.919.950 TL mevduat hesabı açmıştır.Alınan bu karar neticesinde 29.01.2022 tarihli ve 31734 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu‘nun geçici 14.maddesi kapsamında 4.529.526 TL kurumlar vergisi istisnası avantajı sağlanmıştır.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004155BIST