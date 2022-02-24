***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.02.2022 18:19
***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz çeşitli bankalarda bulunan mevduatları için kur korumalı TL mevduat programına katılma kararı almış olup, 6 ay vadeli toplam 293.919.950 TL mevduat hesabı açmıştır.
Alınan bu karar neticesinde 29.01.2022 tarihli ve 31734 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu‘nun geçici 14.maddesi kapsamında 4.529.526 TL kurumlar vergisi istisnası avantajı sağlanmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004155
BIST
18:051.851
En Yüksek
|Değişim
|: -8,17%
|| -164,65
|Açılış
|: 1.953
|
|Önceki Kapanış
|: 2.016
|
1.953
En Düşük
1.827
18:0514,0392
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 0,2221
|Açılış
|: 14,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8500
|
14,6535
En Düşük
13,7709
18:0515,9936
En Yüksek
|Değişim
|: 2,14%
|| 0,3358
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7000
|
16,6042
En Düşük
15,4856
18:05850,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 1,67
|Açılış
|: 850,08
|
|Önceki Kapanış
|: 848,41
|
922,12
En Düşük
845,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALKA
|17,82
|55.872.804
|% 10,00
|
|HUNER
|2,66
|883.900.720
|% 9,92
|
|ULUUN
|6,46
|212.334.129
|% 3,86
|
|DAGHL
|14,00
|7.214.089
|% 3,70
|
|ANHYT
|14,16
|9.653.386
|% 2,39
|
|INFO
|6,12
|19.552.712
|% -10,00
|
|MRSHL
|190,80
|1.204.779
|% -10,00
|
|OZGYO
|1,89
|18.388.997
|% -10,00
|
|BFREN
|970,20
|11.825.569
|% -10,00
|
|BEYAZ
|7,56
|2.845.284
|% -10,00
|
|EREGL
|29,08
|4.315.211.010
|% -4,40
|
|GARAN
|11,01
|2.129.816.651
|% -5,33
|
|THYAO
|25,28
|1.495.720.440
|% -9,97
|
|KRDMD
|10,55
|1.371.708.563
|% -9,98
|
|SISE
|11,74
|991.665.889
|% -8,78
|
|HUNER
|2,66
|883.900.720
|% 9,92
|
|YKBNK
|3,53
|988.032.258
|% -9,95
|
|GARAN
|11,01
|2.129.816.651
|% -5,33
|
|EREGL
|29,08
|4.315.211.010
|% -4,40
|
|ODAS
|1,26
|178.933.718
|% -10,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,0120
|14,0138
|% 1,42
|
|Euro
|15,7457
|16,0232
|% 2,33
|
|Sterlin
|18,6918
|18,7855
|% 0,19
|
|Frank
|15,0569
|15,1476
|% 0,47
|
|Riyal
|3,7182
|3,7369
|% 1,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.884
|-25,79
|
|Altın Gr.
|850
|850
|1,45
|
|Cumhuriyet
|6.078
|6.170
|457,00
|
|Tam
|6.049
|6.206
|463,52
|
|Yarım
|2.924
|3.002
|224,22
|
|Çeyrek
|1.466
|1.501
|112,11
|
|Gümüş.Ons
|23,98
|24,01
|-0,58
|
|Gümüş Gr.
|10,82
|10,84
|-0,09
|
|B. Petrol
|95,78
|95,78
|1,73
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:56XU100
Endeks 1, 848 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -8, 31 altında . İşlem hacmi 24, 624.00 milyon TL de
-
17:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, GUBRF, KRDMD
-
17:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -150, 49 kaybederek (% -8.28 ) 1, 666
-
17:51
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HUNER, ALKA
-
17:51
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KUYAS, KERVN, RYSAS, SOKM, ARDYZ, HATEK, BEYAZ, GRNYO, KORDS, BERA