***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.02.2022 20:06
***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.12.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Kimpur") paylarının halka arz süreci ile ilgili olarak 21.12.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapmış olduğumuz açıklama kapsamında Şirketimiz paylarının planlanan halka arz işlemlerinin ileri bir tarihte gerçekleştirilmek üzere ertelenmesine karar verildiği açıklanmıştır.
Şirketimiz paylarının planlanan halka arz işlemlerine devam edilmesine karar vermiş olup bu kapsamda hazırlanan İzahname ile Sermaye Piyasası Kurulu'na 25 Şubat 2022 tarihinde başvuru yapılmıştır. Başvurumuz kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na iletilen taslak İzahname Şirketimizin (www.kimpur.com/tr/yatirimci-iliskileri) adresli kurumsal internet sitesinde tüm yatırımcıların incelemesine sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005430
BIST
18:051.946
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -6,21
|Açılış
|: 1.920
|
|Önceki Kapanış
|: 1.952
|
1.957
En Düşük
1.912
18:0513,8525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0570
|Açılış
|: 13,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8420
|
14,1043
En Düşük
13,7333
18:0515,5961
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0343
|Açılış
|: 15,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,8246
En Düşük
15,3823
18:05845,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 7,07
|Açılış
|: 845,09
|
|Önceki Kapanış
|: 838,71
|
872,78
En Düşük
839,79
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISBTR
|62.197,00
|1.092.074
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.097.250,00
|1.097.250
|% 10,00
|
|ALCAR
|277,40
|36.769.978
|% 9,99
|
|KAPLM
|47,34
|2.062.013
|% 9,99
|
|EDATA
|22,10
|9.981.648
|% 9,95
|
|PKENT
|381,60
|11.812.415
|% -10,00
|
|AEFES
|24,16
|85.432.452
|% -9,99
|
|AGESA
|20,68
|5.142.033
|% -9,93
|
|IHYAY
|0,66
|12.299.459
|% -9,59
|
|EMNIS
|22,50
|414.360
|% -8,16
|
|THYAO
|25,62
|4.716.272.836
|% -6,15
|
|EREGL
|31,08
|2.718.690.928
|% -0,26
|
|KRDMD
|11,73
|2.550.137.729
|% 3,62
|
|TUPRS
|192,90
|1.673.701.589
|% 7,23
|
|GARAN
|11,08
|1.616.677.051
|% -2,64
|
|YKBNK
|3,58
|913.629.256
|% -2,45
|
|KRDMD
|11,73
|2.550.137.729
|% 3,62
|
|HUNER
|2,84
|507.893.890
|% 6,37
|
|THYAO
|25,62
|4.716.272.836
|% -6,15
|
|EKGYO
|1,99
|355.190.337
|% -2,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8496
|13,8525
|% 0,41
|
|Euro
|15,5371
|15,5961
|% -0,22
|
|Sterlin
|18,4956
|18,5883
|% 0,26
|
|Frank
|15,0211
|15,1116
|% 1,17
|
|Riyal
|3,6823
|3,7007
|% 0,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.898
|7,48
|
|Altın Gr.
|845
|845
|6,38
|
|Cumhuriyet
|5.660
|5.745
|43,00
|
|Tam
|5.633
|5.775
|43,48
|
|Yarım
|2.722
|2.794
|21,03
|
|Çeyrek
|1.366
|1.397
|10,52
|
|Gümüş.Ons
|24,32
|24,36
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,85
|10,86
|0,10
|
|B. Petrol
|98,53
|98,53
|4,41
|