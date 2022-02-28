***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.12.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Kimpur") paylarının halka arz süreci ile ilgili olarak 21.12.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapmış olduğumuz açıklama kapsamında Şirketimiz paylarının planlanan halka arz işlemlerinin ileri bir tarihte gerçekleştirilmek üzere ertelenmesine karar verildiği açıklanmıştır.Şirketimiz paylarının planlanan halka arz işlemlerine devam edilmesine karar vermiş olup bu kapsamda hazırlanan İzahname ile Sermaye Piyasası Kurulu'na 25 Şubat 2022 tarihinde başvuru yapılmıştır. Başvurumuz kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na iletilen taslak İzahname Şirketimizin (www.kimpur.com/tr/yatirimci-iliskileri) adresli kurumsal internet sitesinde tüm yatırımcıların incelemesine sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005430BIST