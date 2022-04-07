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***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

07.04.2022 18:15
***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

   Şirketimiz, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından düzenlenen İKMİB İhracatın Yıldızları Ödüllerinde 2021 yılında "Plastik Hammadde İhracatı" kategorisinde listedeki 1211 firma içerisinden 8'nci sırada yerini almıştır. Ayrıca "Organik Kimyasallar İhracatı" kategorisinde 28'nci, "Muhtelif Kimyasallar İhracatı" kategorisinde ise 41'inci sıradadır. 
Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017302


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Tam 6.042 6.193 3,84  
Yarım 2.920 2.996 1,86  
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