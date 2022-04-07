***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.04.2022 18:15
***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından düzenlenen İKMİB İhracatın Yıldızları Ödüllerinde 2021 yılında "Plastik Hammadde İhracatı" kategorisinde listedeki 1211 firma içerisinden 8'nci sırada yerini almıştır. Ayrıca "Organik Kimyasallar İhracatı" kategorisinde 28'nci, "Muhtelif Kimyasallar İhracatı" kategorisinde ise 41'inci sıradadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017302
BIST
18:002.348
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 31,32
|Açılış
|: 2.329
|
|Önceki Kapanış
|: 2.316
|
2.351
En Düşük
2.329
18:0014,7461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0402
|Açılış
|: 14,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7430
|
14,7633
En Düşük
14,7005
18:0016,1147
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0813
|Açılış
|: 16,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1000
|
16,1450
En Düşük
16,0138
18:00918,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 7,83
|Açılış
|: 918,47
|
|Önceki Kapanış
|: 910,65
|
918,61
En Düşük
908,13
BIST En Aktif Hisseler18:00
|KLKIM
|20,50
|138.489.098
|% 10,01
|
|ISGYO
|14,30
|84.710.066
|% 10,00
|
|NATEN
|57,75
|57.811.916
|% 10,00
|
|LUKSK
|67,10
|48.658.942
|% 10,00
|
|IHAAS
|12,54
|8.224.372
|% 10,00
|
|GZNMI
|37,60
|30.626.763
|% -9,96
|
|SANEL
|5,51
|1.313.748
|% -5,81
|
|IDEAS
|24,14
|76.963.112
|% -5,11
|
|UFUK
|17,59
|154.026
|% -3,19
|
|KAPLM
|58,10
|4.917.736
|% -3,17
|
|THYAO
|35,46
|3.749.239.568
|% 2,43
|
|GARAN
|12,62
|2.464.726.442
|% 1,69
|
|KRDMD
|15,78
|2.085.265.311
|% 2,00
|
|ASELS
|26,04
|1.855.920.910
|% 1,96
|
|YKBNK
|4,40
|1.803.667.090
|% 5,52
|
|YKBNK
|4,40
|1.803.667.090
|% 5,52
|
|ODAS
|2,12
|716.039.216
|% 2,42
|
|AKBNK
|8,02
|1.669.035.545
|% 4,29
|
|GARAN
|12,62
|2.464.726.442
|% 1,69
|
|EKGYO
|2,57
|359.907.968
|% 0,78
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7417
|14,7461
|% 0,27
|
|Euro
|16,1030
|16,1147
|% 0,51
|
|Sterlin
|19,2062
|19,3025
|% 0,20
|
|Frank
|15,7355
|15,8303
|% 0,23
|
|Riyal
|3,9192
|3,9388
|% 0,23
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.936
|10,36
|
|Altın Gr.
|917
|917
|6,07
|
|Cumhuriyet
|6.071
|6.162
|4,00
|
|Tam
|6.042
|6.193
|3,84
|
|Yarım
|2.920
|2.996
|1,86
|
|Çeyrek
|1.465
|1.498
|0,93
|
|Gümüş.Ons
|24,51
|24,53
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,59
|11,60
|0,02
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,21
|
Seans Raporu
18:00
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17:59AVOD
Yüzde 5.49 oranında artışla 1.92 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 442, 281 adet işlem
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17:58SKTAS
Yüzde 8.14 oranında artışla 3.72 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 315, 119 adet işlem
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 33 artarak (% 1.28 ) 2, 606
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17:57
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, ISGYO, IHAAS
-
17:57XU100
Endeks 2, 347 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 32 üstünde . İşlem hacmi 36, 293.00 milyon TL de