***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından düzenlenen İKMİB İhracatın Yıldızları Ödüllerinde 2021 yılında "Plastik Hammadde İhracatı" kategorisinde listedeki 1211 firma içerisinden 8'nci sırada yerini almıştır. Ayrıca "Organik Kimyasallar İhracatı" kategorisinde 28'nci, "Muhtelif Kimyasallar İhracatı" kategorisinde ise 41'inci sıradadır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017302BIST