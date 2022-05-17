***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.05.2022 08:39
rilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030722
BIST
10:472.386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -4,74
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.407
En Düşük
2.383
10:4715,8609
En Yüksek
|Değişim
|: 2,06%
|| 0,3198
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,8845
En Düşük
15,5343
10:4716,6460
En Yüksek
|Değişim
|: 2,50%
|| 0,4058
|Açılış
|: 16,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,6676
En Düşük
16,2212
10:47930,43
En Yüksek
|Değişim
|: 2,13%
|| 19,43
|Açılış
|: 930,43
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
932,50
En Düşük
910,87
BIST En Aktif Hisseler10:43
|ORCAY
|19,91
|110.829.896
|% 10,00
|
|SERVE
|27,14
|108.479
|% 9,97
|
|RHEAG
|2,30
|3.130.761
|% 9,00
|
|EUHOL
|2,72
|14.300.819
|% 8,37
|
|TMPOL
|20,20
|38.315.880
|% 6,48
|
|GZNMI
|32,80
|2.775.995
|% -9,99
|
|LIDFA
|4,54
|2.773.958
|% -9,92
|
|UZERB
|40,66
|74.042
|% -6,27
|
|MRGYO
|1,28
|13.825.598
|% -5,19
|
|EMNIS
|22,94
|43.173
|% -4,81
|
|SISE
|19,71
|641.823.844
|% 2,12
|
|THYAO
|42,74
|631.570.923
|% 0,05
|
|GARAN
|14,88
|313.605.514
|% -0,60
|
|KRDMD
|14,97
|306.170.846
|% 0,40
|
|YKBNK
|4,34
|284.614.632
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,64
|187.291.415
|% 0,76
|
|YKBNK
|4,34
|284.614.632
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,78
|151.071.070
|% 1,89
|
|SISE
|19,71
|641.823.844
|% 2,12
|
|AKBNK
|8,00
|179.615.471
|% 0,38
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,8744
|15,8883
|% 2,23
|
|Euro
|16,6392
|16,6791
|% 2,70
|
|Sterlin
|19,6237
|19,7221
|% 2,83
|
|Frank
|15,8069
|15,9021
|% 2,36
|
|Riyal
|4,2151
|4,2362
|% 2,09
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|-0,40
|
|Altın Gr.
|931
|931
|20,47
|
|Cumhuriyet
|6.080
|6.172
|-24,00
|
|Tam
|6.055
|6.211
|-19,78
|
|Yarım
|2.926
|3.004
|-9,57
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|-4,79
|
|Gümüş.Ons
|21,59
|21,61
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,03
|11,04
|0,24
|
|B. Petrol
|114
|114
|0,16
|
Seans Raporu
10:43
daha fazla
-
10:59TGSAS
Yüzde 8.37 oranında artışla 14.89 lira fiyatla işlem gören hissede 646, 692 adet işlem
-
10:58ORCAY
Yüzde 9.39 oranında artışla 19.80 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 135, 666 adet işlem
-
10:57EUHOL
Yüzde 8.37 oranında artışla 2.72 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 503, 124 adet işlem
-
10:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 79 artarak (% 0.63 ) 2, 663
-
10:55XU100
Endeks 2, 403 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 6, 150.00 milyon TL de