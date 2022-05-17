***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.05.2022 08:39
***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca şirketimizin kadın yönetim kurulu üyeliği politikasının Ek'de yer aldığı şekilde belirlenmesine ve bu politikanın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, şirketimizin https://kimpur.com/tr/ adresli kurumsal web sitesinde yayınlanmasına ve genel kurulda pay sahiplerine bilgi verilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030722
BIST
18:052.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.395
|
2.417
En Düşük
2.380
18:0515,8534
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0487
|Açılış
|: 15,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
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15,9379
En Düşük
15,7603
18:0516,7262
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0310
|Açılış
|: 16,6100
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|Önceki Kapanış
|: 16,2100
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16,8209
En Düşük
16,5955
18:05923,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -4,89
|Açılış
|: 923,51
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|Önceki Kapanış
|: 928,40
|
931,20
En Düşük
917,29
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ORCAY
|19,91
|218.019.119
|% 10,00
|
|EGEPO
|8,03
|46.284.831
|% 10,00
|
|IMASM
|38,78
|67.649.088
|% 9,98
|
|EUHOL
|2,76
|26.157.136
|% 9,96
|
|ULUSE
|174,60
|33.427.415
|% 9,95
|
|GZNMI
|32,80
|4.419.997
|% -9,99
|
|UZERB
|39,06
|960.890
|% -9,96
|
|UFUK
|40,48
|2.035.860
|% -9,96
|
|ARMDA
|119,50
|1.507.686
|% -7,36
|
|DAGHL
|20,40
|2.804.683
|% -7,27
|
|THYAO
|42,08
|4.050.491.490
|% -1,50
|
|SISE
|19,91
|2.891.305.095
|% 3,16
|
|SAHOL
|19,42
|1.581.850.841
|% 0,99
|
|YKBNK
|4,26
|1.465.193.457
|% -1,84
|
|KRDMD
|14,68
|1.423.352.328
|% -1,54
|
|EKGYO
|2,63
|899.222.820
|% 0,38
|
|YKBNK
|4,26
|1.465.193.457
|% -1,84
|
|SKBNK
|1,17
|292.250.855
|% 3,54
|
|AKBNK
|7,85
|1.349.252.190
|% -1,51
|
|SISE
|19,91
|2.891.305.095
|% 3,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,8518
|15,8534
|% -0,31
|
|Euro
|16,6918
|16,7262
|% -0,18
|
|Sterlin
|19,7316
|19,8305
|% -0,42
|
|Frank
|15,8892
|15,9850
|% -0,34
|
|Riyal
|4,2142
|4,2354
|% -0,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|-4,00
|
|Altın Gr.
|920
|920
|-8,48
|
|Cumhuriyet
|6.165
|6.258
|86,00
|
|Tam
|6.134
|6.292
|81,00
|
|Yarım
|2.965
|3.044
|39,18
|
|Çeyrek
|1.487
|1.522
|19,59
|
|Gümüş.Ons
|21,58
|21,61
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,95
|10,96
|-0,11
|
|B. Petrol
|113
|113
|0,84
|