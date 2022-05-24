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***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

24.05.2022 08:31
***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     28.03.2022 tarihinde yaptığımız açıklamada Şirketimizin taslak halka arz izahnamesinde, Düzce'de bir tesis kurmak üzere, Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi'nde arsa tahsisi için anlaşma gerçekleştirildiği, 17,015 m² üzerinde ilk aşamasında 50 bin ton poliüretan üretimi amaçlı üretim tesisinin bina projelendirmesinin devam etmekte olduğu, inşaat çalışmalarına başlanmasının hedeflendiği ayrıca poliüretan üretimi yanında 5 bin ton kapasiteli bir "PET geri dönüşüm tesisi ve 10 bin ton "eva granül hammadde" üretim kapasitesini devreye almayı planladığı, Düzce'de kurulacak olan söz konusu üretim tesisinin bina ve altyapı projelendirmesinin tamamlandığı, Bina inşaatı konusunda ‘Pekintaş A.Ş."'ile anlaşma yapıldığı bilgisi paylaşılmıştır.
Şirketimizin Gümüşova Organize Sanayi Bölgesinde bulunan yeni fabrika binamıza çatı üzeri Güneş Enerjisi Santrali yatırımı yapılmasına karar verildiği ve Ges yatırımı için "Schmid Pekintaş Güneş Enerji Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş." ile anlaşma yapıldığı da ayrıca paylaşılmıştır.
Söz konusu Düzce Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulacak üretim tesisinin yapımı için bugün (24.05.2022) Düzce Valisi Sayın Cevdet Atay ve Düzce Belediye Başkanı Sayın Dr. Faruk Özlü'nün katılımlarıyla temel atma töreni gerçekleştirilecektir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031926


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