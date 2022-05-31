***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.05.2022 13:35
***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2020 yılında ISO "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" arasında 314.sırada yerini alan Şirketimiz, 2021 yılında 93 basamak yükselerek 221. sırada yerini almıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033537
BIST
13:542.538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 11,05
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.527
|
2.554
En Düşük
2.528
13:5416,4026
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0224
|Açılış
|: 16,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3730
|
16,4373
En Düşük
16,3367
13:5417,5743
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0914
|Açılış
|: 17,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,7259
En Düşük
17,5317
13:54975,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -2,37
|Açılış
|: 975,07
|
|Önceki Kapanış
|: 977,44
|
980,54
En Düşük
972,51
BIST En Aktif Hisseler13:54
|MRGYO
|1,54
|21.400.943
|% 10,00
|
|SILVR
|14,13
|6.759.209
|% 9,96
|
|OZRDN
|11,74
|2.542.639
|% 9,93
|
|MZHLD
|73,10
|16.403.570
|% 9,76
|
|ESCOM
|16,12
|36.024.186
|% 9,29
|
|KZBGY
|69,85
|26.560.409
|% -9,81
|
|AKFGY
|2,30
|207.355.732
|% -6,88
|
|AVGYO
|3,16
|21.629.213
|% -5,67
|
|ROYAL
|3,00
|91.335
|% -3,85
|
|MNDRS
|3,27
|9.159.593
|% -3,54
|
|THYAO
|49,08
|4.210.536.644
|% -0,89
|
|TUPRS
|274,70
|1.428.861.365
|% 6,06
|
|SASA
|35,32
|1.363.142.172
|% 3,34
|
|GARAN
|14,63
|1.257.037.070
|% 1,81
|
|ASELS
|24,22
|1.045.443.043
|% 0,17
|
|DOHOL
|4,04
|831.705.004
|% 2,28
|
|EKGYO
|2,72
|554.890.062
|% 1,12
|
|TSKB
|2,26
|393.525.133
|% 7,11
|
|YKBNK
|4,63
|814.258.966
|% 1,76
|
|SKBNK
|1,27
|149.931.450
|% 1,60
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3900
|16,4026
|% 0,14
|
|Euro
|17,5503
|17,5743
|% -0,52
|
|Sterlin
|20,5708
|20,6740
|% -0,45
|
|Frank
|17,0191
|17,1216
|% -0,12
|
|Riyal
|4,3586
|4,3805
|% 0,12
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.849
|-6,69
|
|Altın Gr.
|975
|975
|-2,08
|
|Cumhuriyet
|6.488
|6.586
|-9,00
|
|Tam
|6.458
|6.619
|-8,65
|
|Yarım
|3.121
|3.202
|-4,18
|
|Çeyrek
|1.566
|1.601
|-2,09
|
|Gümüş.Ons
|21,76
|21,80
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,50
|-0,08
|
|B. Petrol
|120
|120
|1,94
|