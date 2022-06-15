***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.06.2022 08:24
***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi)'in açıkladığı "İlk 1000 İhracatçı" listesinde 2020 yılına göre 71 basamak yükselerek genel sıralamada 568'inci, Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Sektöründe ise 55. sırada yerini almıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037317
BIST
10:022.515
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 5,98
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.509
|
2.517
En Düşük
2.509
10:0217,2662
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0016
|Açılış
|: 17,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2400
|
17,2936
En Düşük
17,2142
10:0218,1154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1063
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
18,1178
En Düşük
17,9589
10:021.010,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 5,87
|Açılış
|: 1.010,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,20
|
1.011,30
En Düşük
1.001,02
BIST En Aktif Hisseler10:02
|UFUK
|67,00
|1.766.153
|% 9,93
|
|SMART
|5,50
|6.870.939
|% 3,38
|
|AYES
|20,00
|503.638
|% 2,46
|
|IHYAY
|0,64
|489.600
|% 1,59
|
|PKART
|17,20
|2.970.808
|% 1,59
|
|TSGYO
|4,45
|1.029.018
|% -9,92
|
|ISGYO
|12,39
|1.611.592
|% -3,73
|
|TSKB
|2,17
|5.304.491
|% -1,36
|
|ORCAY
|17,55
|131.104.340
|% -1,35
|
|KGYO
|7,11
|8.745
|% -0,56
|
|THYAO
|46,98
|4.598.744.608
|% 0,26
|
|SASA
|44,56
|2.418.479.679
|% 0,00
|
|GARAN
|15,01
|867.601.055
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,62
|806.220.440
|% 0,00
|
|PETKM
|9,54
|722.991.181
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,58
|525.947.284
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,62
|806.220.440
|% 0,00
|
|MOBTL
|1,78
|282.306.336
|% 1,14
|
|ODAS
|2,87
|378.871.512
|% 0,70
|
|DOHOL
|4,03
|495.885.428
|% 0,00
|
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2585
|17,2662
|% 0,01
|
|Euro
|18,0868
|18,1154
|% 0,59
|
|Sterlin
|20,6989
|20,8027
|% 0,20
|
|Frank
|17,2153
|17,3190
|% 0,24
|
|Riyal
|4,5860
|4,6090
|% -0,07
|
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.820
|11,63
|
|Altın Gr.
|1.010
|1.010
|6,25
|
|Cumhuriyet
|6.715
|6.816
|-34,00
|
|Tam
|6.714
|6.822
|34,00
|
|Yarım
|3.296
|3.337
|17,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.669
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|21,23
|21,25
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,78
|11,79
|0,10
|
|B. Petrol
|122
|122
|0,47
|