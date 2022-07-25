***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.07.2022 10:30
***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimizde,25.07.2022 tarihi itibarıyla CFO görevine Sayın Zafer DEMİREL atanmıştır.
Sn. Demirel, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat bölümü mezunudur.2006 yılında Deloitte firmasında çalışma hayatına başlamış, sonrasında sırasıyla Borusan Holding, Anadolu Efes ve Sütaş'ta çalışmıştır. Son olarak 2018-2022 yılları arası Anadolu Isuzu'da Finans ve Raporlama Müdürü olarak çalışmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047498
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|MMCAS
|3,14
|170.424
|% 9,79
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|KLRHO
|17,75
|29.921.028
|% 9,03
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|TMSN
|37,48
|104.797.386
|% 8,01
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|ANGEN
|34,10
|53.563.223
|% 7,37
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|ESCOM
|22,92
|8.455.817
|% 6,90
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|ALMAD
|2,61
|1.264.644
|% -10,00
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|UFUK
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|% -9,99
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|SERVE
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|386.290
|% -9,98
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|ULUUN
|24,28
|133.363.226
|% -3,80
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|VANGD
|3,77
|1.664.397
|% -3,33
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|THYAO
|49,92
|999.129.413
|% -0,26
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|ODAS
|3,78
|269.083.896
|% 4,13
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|SISE
|21,06
|244.854.387
|% 0,57
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|EKGYO
|3,15
|243.748.484
|% -0,32
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|EREGL
|28,32
|186.062.401
|% 0,64
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|EKGYO
|3,15
|243.748.484
|% -0,32
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|ODAS
|3,78
|269.083.896
|% 4,13
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|TSKB
|2,43
|148.328.058
|% 3,85
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|SKBNK
|1,42
|73.531.048
|% 4,41
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|YKBNK
|4,74
|159.676.000
|% 1,50
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|10:47
|Alış
|Satış
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|Dolar
|17,8185
|17,8303
|% 0,58
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|Euro
|18,1739
|18,1902
|% 0,37
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|Sterlin
|21,3025
|21,4093
|% 0,38
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|Frank
|18,3857
|18,4965
|% 0,13
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|Riyal
|4,7261
|4,7498
|% 0,47
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|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.726
|1.726
|-1,76
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|Altın Gr.
|990
|990
|5,13
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|Cumhuriyet
|6.615
|6.715
|-24,00
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|Tam
|6.650
|6.731
|-31,00
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|Yarım
|3.240
|3.294
|-14,00
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|Çeyrek
|1.625
|1.647
|-7,00
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|Gümüş.Ons
|18,58
|18,61
|0,01
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|Gümüş Gr.
|10,66
|10,68
|0,07
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|B. Petrol
|97,56
|97,56
|-0,82
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