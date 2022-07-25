***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde,25.07.2022 tarihi itibarıyla CFO görevine Sayın Zafer DEMİREL atanmıştır.Sn. Demirel, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat bölümü mezunudur.2006 yılında Deloitte firmasında çalışma hayatına başlamış, sonrasında sırasıyla Borusan Holding, Anadolu Efes ve Sütaş'ta çalışmıştır. Son olarak 2018-2022 yılları arası Anadolu Isuzu'da Finans ve Raporlama Müdürü olarak çalışmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047498BIST