***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. Sapphire Plaza No:1/4 Kat:19 Daire:1 Kağıthane/İstanbulÜretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi İnönü Mah. Cumhuriyet Caddesi Balçık Yolu Üzeri 7. cadde No: 43 Gebze / KocaeliElektronik Posta AdresiE-postayatirimciiliskileri@kimpur.comİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksEmniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. Sapphire Plaza No:1/4 Kat:19 Daire:1 Kağıthane/İstanbul 0 (212) 809 15 50 0 (212) 809 15 49Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoDamla Mermeroğlu Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 29.11.2021 444 42 50 yatirimciiliskileri@kimpur.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 207121Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu Tekstil, gıda ilaç, otomotiv, ayakkabı, izolasyon ve bilumum sanayide kullanılan her nevi kimyevi maddeler ve kimyasal elementlerin ve müştakları ile ham ve iptidai maddelerinin bileşiklerinin ve elementlerine ait ilk maddelerinin alım satımı dahil, ticareti, pazarlaması, komisyonculuğu, mutemetliği, mümessilliği, ithalatı ve ihracatı,Toz plastik, kauçuk, organik ve inorganik kimyevi maddeler, sabun, deterjan, kozmetik ve diğer sanayi maddelerinde kullanılan maddelerin, uçan yağlar ve boyaların, mahlukat ve mamulatların, her nevi madenlerin, otomotiv sanayinde kullanılan kimyevi maddelerin, metal ve metalürjinin, mürekkepler ve matbaa mürekkeplerinin, üre esaslı mallar fotoğrafçılıkta kullanılan kimyevi maddelerin, fotoğraf kağıtlarının alım satımı dahil, ticareti, pazarlaması, mümessilliği, mutemetliği, komisyonculuğu, imalatı, ithalatı ve ihracatı,Her nevi yünlü, pamuklu, ipekli, tirevira, tarikoton, keten, setila ve benzeri kumaşlar ile mefruşatçılıkta kullanılan kumaşlar ile bilumum konfeksiyonda kullanılan kumaşların, bunların ipliklerinin, yün, pamuklu ve benzeri bilumum ipliklerin, imali, boyatılması, fikstüre edilmesi, alımı, satımı ve ihracatı,Konuyla ilgili patent, lisans, marka, ihtira beraatı tescili temekkülü, devir ve ferağı, satın alınması ve satılması, kiralanması.Şirketin Süresi SüresizPazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıPAY 28.04.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Yıldız PazarSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1,00 TRY 33000000 TRY 27,15 Yönetim Kurulu Üye Seçimi Genel Kurulda Oy Kullanma İşlem GörmüyorB Hamiline 1,00 TRY 88550000 TRY 72,85 Yoktur İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviYUDA LEON MİZRAHİ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Kimya Mühendisi 22.01.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Hayır 33.4 Bağımsız Üye DeğilCAVİDAN KARACA Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Makine Mühendisi 22.01.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Hayır Bağımsız Üye DeğilİSAK İZİ MİZRAHİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Elektrik Mühendisi 22.01.2021 İcrada Görevli Değil Yönetici Hayır 7.85 Bağımsız Üye DeğilÖMER BAKIR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Kimya Mühendisi 05.10.2021 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değerlendirilmedi HayırMEHMET METE BAŞOL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 05.10.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi HayırYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMURAT KUZKAN İş Geliştirme ve Global Sürdürülebilirlik Direktörü Kimya Mühendisi Satış Direktörü/İşletme Direktörü İş Geliştirme ve Global Sürdürülebilirlik DirektörüYENER RAKICIOĞLU Ar&Ge Direktörü Kimyager Ar&Ge Direktörü Ar&Ge DirektörüKADİR TUNCAY HALAT İhracat Direktörü Üst Düzey Yönetici İhracat Yöneticisi/İhracat Direktörü İhracat DirektörüMUSTAFA ÖZYILMAZ İşletme Direktörü Kimya Mühendisi Hammadde ve Polyester İş Birimi Direktörü İşletme DirektörüBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiKimplast Granül Sanayi ve Ticaret A.Ş. Birincil formdaki plastik ve kauçuk toptan ticareti (Etilen, stiren,vinil klorür, akrilik,vb. polimerler ile birincil formda sentetik ve rejenere kauçuklar) 7500000 6249750 TRY 83,33 Bağlı OrtaklıkKimpur Rus&Cıs Limited Company Kimyasal Madde Ticareti ve Acentelik Faaliyetleri 3000000 3000000 RUB 100 Bağı OrtaklıkKimpur İnternational Trading Limited Kimyasal Madde Ticareti ve Acentelik Faaliyetleri 100000 100000 EUR 100 Bağlı OrtaklıkSIA Kimpur Europe Kimyasal Madde Ticareti ve Acentelik Faaliyetleri 802800 602019 EUR 74,99 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026778BIST