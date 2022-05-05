***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.05.2022 18:26
***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. Sapphire Plaza No:1/4 Kat:19 Daire:1 Kağıthane/İstanbul
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi İnönü Mah. Cumhuriyet Caddesi Balçık Yolu Üzeri 7. cadde No: 43 Gebze / Kocaeli
Elektronik Posta Adresi
E-posta
yatirimciiliskileri@kimpur.com
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. Sapphire Plaza No:1/4 Kat:19 Daire:1 Kağıthane/İstanbul 0 (212) 809 15 50 0 (212) 809 15 49
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Damla Mermeroğlu Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 29.11.2021 444 42 50 yatirimciiliskileri@kimpur.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 207121
Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu Tekstil, gıda ilaç, otomotiv, ayakkabı, izolasyon ve bilumum sanayide kullanılan her nevi kimyevi maddeler ve kimyasal elementlerin ve müştakları ile ham ve iptidai maddelerinin bileşiklerinin ve elementlerine ait ilk maddelerinin alım satımı dahil, ticareti, pazarlaması, komisyonculuğu, mutemetliği, mümessilliği, ithalatı ve ihracatı,
Toz plastik, kauçuk, organik ve inorganik kimyevi maddeler, sabun, deterjan, kozmetik ve diğer sanayi maddelerinde kullanılan maddelerin, uçan yağlar ve boyaların, mahlukat ve mamulatların, her nevi madenlerin, otomotiv sanayinde kullanılan kimyevi maddelerin, metal ve metalürjinin, mürekkepler ve matbaa mürekkeplerinin, üre esaslı mallar fotoğrafçılıkta kullanılan kimyevi maddelerin, fotoğraf kağıtlarının alım satımı dahil, ticareti, pazarlaması, mümessilliği, mutemetliği, komisyonculuğu, imalatı, ithalatı ve ihracatı,
Her nevi yünlü, pamuklu, ipekli, tirevira, tarikoton, keten, setila ve benzeri kumaşlar ile mefruşatçılıkta kullanılan kumaşlar ile bilumum konfeksiyonda kullanılan kumaşların, bunların ipliklerinin, yün, pamuklu ve benzeri bilumum ipliklerin, imali, boyatılması, fikstüre edilmesi, alımı, satımı ve ihracatı,
Konuyla ilgili patent, lisans, marka, ihtira beraatı tescili temekkülü, devir ve ferağı, satın alınması ve satılması, kiralanması.
Şirketin Süresi Süresiz
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
PAY 28.04.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Yıldız Pazar
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1,00 TRY 33000000 TRY 27,15 Yönetim Kurulu Üye Seçimi Genel Kurulda Oy Kullanma İşlem Görmüyor
B Hamiline 1,00 TRY 88550000 TRY 72,85 Yoktur İşlem Görüyor
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
YUDA LEON MİZRAHİ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Kimya Mühendisi 22.01.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Hayır 33.4 Bağımsız Üye Değil
CAVİDAN KARACA Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Makine Mühendisi 22.01.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Hayır Bağımsız Üye Değil
İSAK İZİ MİZRAHİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Elektrik Mühendisi 22.01.2021 İcrada Görevli Değil Yönetici Hayır 7.85 Bağımsız Üye Değil
ÖMER BAKIR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Kimya Mühendisi 05.10.2021 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır
MEHMET METE BAŞOL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 05.10.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MURAT KUZKAN İş Geliştirme ve Global Sürdürülebilirlik Direktörü Kimya Mühendisi Satış Direktörü/İşletme Direktörü İş Geliştirme ve Global Sürdürülebilirlik Direktörü
YENER RAKICIOĞLU Ar&Ge Direktörü Kimyager Ar&Ge Direktörü Ar&Ge Direktörü
KADİR TUNCAY HALAT İhracat Direktörü Üst Düzey Yönetici İhracat Yöneticisi/İhracat Direktörü İhracat Direktörü
MUSTAFA ÖZYILMAZ İşletme Direktörü Kimya Mühendisi Hammadde ve Polyester İş Birimi Direktörü İşletme Direktörü
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Kimplast Granül Sanayi ve Ticaret A.Ş. Birincil formdaki plastik ve kauçuk toptan ticareti (Etilen, stiren,vinil klorür, akrilik,vb. polimerler ile birincil formda sentetik ve rejenere kauçuklar) 7500000 6249750 TRY 83,33 Bağlı Ortaklık
Kimpur Rus&Cıs Limited Company Kimyasal Madde Ticareti ve Acentelik Faaliyetleri 3000000 3000000 RUB 100 Bağı Ortaklık
Kimpur İnternational Trading Limited Kimyasal Madde Ticareti ve Acentelik Faaliyetleri 100000 100000 EUR 100 Bağlı Ortaklık
SIA Kimpur Europe Kimyasal Madde Ticareti ve Acentelik Faaliyetleri 802800 602019 EUR 74,99 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026778
BIST