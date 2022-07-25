***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
25.07.2022 18:13
***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ZAFER DEMİREL CFO Üst Düzey Yönetici - -
MURAT KUZKAN İş Geliştirme ve Global Sürdürülebilirlik Direktörü Kimya Mühendisi Satış Direktörü/İşletme Direktörü İş Geliştirme ve Global Sürdürülebilirlik Direktörü
YENER RAKICIOĞLU Ar&Ge Direktörü Kimyager Ar&Ge Direktörü Ar&Ge Direktörü
KADİR TUNCAY HALAT İhracat Direktörü Üst Düzey Yönetici İhracat Yöneticisi/İhracat Direktörü İhracat Direktörü
MUSTAFA ÖZYILMAZ İşletme Direktörü Kimya Mühendisi Hammadde ve Polyester İş Birimi Direktörü İşletme Direktörü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047603
BIST
17:582.550
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 33,29
|Açılış
|: 2.521
|
|Önceki Kapanış
|: 2.517
|
2.553
En Düşük
2.521
17:5817,8317
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1045
|Açılış
|: 17,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8550
|
17,8510
En Düşük
17,7389
17:5818,2214
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0982
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,3149
En Düşük
18,0846
17:58984,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,57
|Açılış
|: 984,42
|
|Önceki Kapanış
|: 984,99
|
996,11
En Düşük
981,62
BIST En Aktif Hisseler17:56
|INTEM
|73,15
|37.258.772
|% 10,00
|
|MIPAZ
|7,28
|40.597.832
|% 9,97
|
|TMSN
|38,16
|309.282.309
|% 9,97
|
|NTGAZ
|8,95
|42.008.467
|% 9,95
|
|ANGEN
|34,92
|193.996.830
|% 9,95
|
|HEDEF
|7,87
|89.232.384
|% -9,54
|
|SERVE
|30,00
|4.216.570
|% -7,64
|
|SANEL
|11,40
|2.997.034
|% -7,62
|
|ULUUN
|23,66
|488.819.732
|% -6,26
|
|OTTO
|32,14
|238.187
|% -5,47
|
|THYAO
|49,58
|3.656.877.633
|% -0,94
|
|SISE
|21,20
|1.681.512.588
|% 1,24
|
|EKGYO
|3,15
|1.640.825.915
|% -0,32
|
|AKBNK
|8,95
|984.309.471
|% 3,59
|
|YKBNK
|4,81
|945.007.612
|% 3,00
|
|EKGYO
|3,15
|1.640.825.915
|% -0,32
|
|SKBNK
|1,49
|310.023.006
|% 9,56
|
|YKBNK
|4,81
|945.007.612
|% 3,00
|
|ODAS
|3,78
|646.837.872
|% 4,13
|
|TSKB
|2,42
|357.490.793
|% 3,42
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8211
|17,8316
|% 0,59
|
|Euro
|18,2146
|18,2357
|% 0,62
|
|Sterlin
|21,4051
|21,5125
|% 0,86
|
|Frank
|18,4020
|18,5129
|% 0,22
|
|Riyal
|4,7317
|4,7554
|% 0,58
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|984
|984
|-1,25
|
|Cumhuriyet
|6.610
|6.710
|-5,00
|
|Tam
|6.621
|6.694
|-68,00
|
|Yarım
|3.226
|3.272
|-36,00
|
|Çeyrek
|1.618
|1.636
|-18,00
|
Seans Raporu
17:56
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 44 artarak (% 1.32 ) 2, 721
-
17:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, SISE, EKGYO
-
17:59XU100
Endeks 2, 547 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 19 üstünde . İşlem hacmi 26, 186.00 milyon TL de
-
17:59ISCTR
Yüzde 4.87 oranında artışla 5.17 lira fiyatla işlem gören hissede 129, 222, 598 adet işlem
-
17:58MEGAP
Yüzde 6.68 oranında artışla 6.39 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 414, 877 adet işlem