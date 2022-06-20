***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
20.06.2022 08:24
***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Diğer (Other)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Wanhua Chemical Group Co. Ltd.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirketin cirosunu olumlu yönde etkileyecektir.
Açıklamalar
Şirketimiz, kimyasal ürünlerin global tedarikçileri arasında yer alan Çin merkezli Wanhua Chemical Group ile iş birliğine giderek, firmamızın ayakkabı sektörüne yönelik tüm ürün gamını tamamlamak üzere termoplastik poliüretan (TPU) ürünlerinin satışında Türkiye'deki yetkili distribütörü olmuştur.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038163
BIST
10:102.556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 16,90
|Açılış
|: 2.557
|
|Önceki Kapanış
|: 2.539
|
2.558
En Düşük
2.551
10:1017,3309
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0007
|Açılış
|: 17,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3330
|
17,3395
En Düşük
17,2805
10:1018,2850
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0624
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,2918
En Düşük
18,1722
10:101.021,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -2,48
|Açılış
|: 1.021,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.024,45
|
1.026,02
En Düşük
1.019,79
BIST En Aktif Hisseler10:10
|LIDFA
|12,45
|1.766.892
|% 9,98
|
|MAKIM
|11,70
|1.464.150
|% 9,96
|
|EGEEN
|2.359,90
|79.874.145
|% 7,00
|
|KRTEK
|20,92
|5.534.016
|% 5,76
|
|BALAT
|11,60
|57.919
|% 5,74
|
|DOKTA
|26,88
|2.042.760
|% -7,31
|
|SANEL
|6,69
|142.019
|% -5,91
|
|ULAS
|2,86
|134.506
|% -4,35
|
|DAGHL
|27,84
|468.241
|% -4,00
|
|ARMDA
|148,00
|482.194
|% -3,96
|
|EREGL
|28,26
|441.908.764
|% 1,22
|
|THYAO
|50,50
|420.714.763
|% -0,69
|
|SISE
|22,72
|363.971.058
|% 1,43
|
|SASA
|45,42
|100.224.025
|% -0,22
|
|ASELS
|24,00
|99.386.869
|% 0,67
|
|ODAS
|3,10
|65.819.573
|% 0,32
|
|YKBNK
|4,96
|97.567.576
|% 1,85
|
|DOHOL
|4,11
|79.601.915
|% 0,98
|
|SISE
|22,72
|363.971.058
|% 1,43
|
|EREGL
|28,26
|441.908.764
|% 1,22
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3256
|17,3309
|% 0,00
|
|Euro
|18,2676
|18,2850
|% 0,34
|
|Sterlin
|21,2291
|21,3356
|% 0,29
|
|Frank
|17,8724
|17,9800
|% 0,17
|
|Riyal
|4,6036
|4,6266
|% -0,05
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.835
|-3,07
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|-2,98
|
|Cumhuriyet
|6.807
|6.910
|-17,00
|
|Tam
|6.777
|6.879
|-25,00
|
|Yarım
|3.327
|3.364
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.667
|1.682
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,51
|21,55
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,98
|12,00
|-0,05
|
|B. Petrol
|115
|115
|0,59
|