***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
14.06.2022 18:23
***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen, Yönetim Kurulu bünyesinde Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite'nin oluşturulmasına ve söz konusu komitelere ait görev ve çalışma esaslarının onaylanmasına,
Yönetim Kurulu Komiteleri'nden
(1) Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin Sayın Mehmet Mete Başol (Başkan) ve Sayın Ömer Bakır (Üye) olarak belirlenmesine,
(2) Riskin Erken Saptanması Komitesi üyelerinin Sayın Mehmet Mete Başol (Başkan), Sayın İsak izi Mizrahi (Üye) olarak belirlenmesine,
(3) Kurumsal Yönetim Komitesi üyelerinin Sayın Ömer Bakır (Başkan), Sayın İsak izi Mizrahi (Üye) ve Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Sayın Damla Mermeroğlu (Üye) olarak belirlenmesine,
(4) Ayrıca Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamasına ve bu iki komitenin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037284
BIST
17:592.509
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|MEGAP
|6,49
|54.787.782
|% 10,00
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|MEGAP
|6,49
|54.787.782
|% 10,00
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|IDEAS
|19,69
|15.765.834
|% 10,00
|
|MZHLD
|96,25
|4.306.873
|% 10,00
|
|RAYSG
|11,77
|3.435.261
|% 10,00
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|ISGYO
|12,87
|222.735.039
|% -9,94
|
|TSGYO
|4,94
|5.764.214
|% -9,85
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|TSKB
|2,20
|399.353.853
|% -7,17
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|ULUUN
|18,30
|101.865.519
|% -6,78
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|MOBTL
|1,76
|282.306.336
|% -5,88
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|THYAO
|46,86
|4.598.744.608
|% -0,30
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|SASA
|44,56
|2.418.479.679
|% 4,55
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|EREGL
|30,42
|2.400.496.199
|% -2,31
|
|SISE
|21,94
|2.185.662.587
|% -0,99
|
|KRDMD
|13,03
|1.211.573.612
|% -0,91
|
|EKGYO
|2,58
|525.947.284
|% -0,39
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|TSKB
|2,20
|399.353.853
|% -7,17
|
|YKBNK
|4,62
|806.220.440
|% -2,33
|
|MOBTL
|1,76
|282.306.336
|% -5,88
|
|ODAS
|2,85
|378.871.512
|% 1,06
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2737
|17,2860
|% 0,14
|
|Euro
|18,0036
|18,0344
|% 0,24
|
|Sterlin
|20,6839
|20,7876
|% -0,88
|
|Frank
|17,1813
|17,2848
|% -0,31
|
|Riyal
|4,5923
|4,6153
|% 0,16
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.810
|1.811
|-8,73
|
|Altın Gr.
|1.005
|1.006
|-3,57
|
|Cumhuriyet
|6.715
|6.816
|-34,00
|
|Tam
|6.676
|6.787
|-31,00
|
|Yarım
|3.277
|3.320
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.642
|1.659
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,90
|20,93
|-0,16
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|Gümüş Gr.
|11,61
|11,62
|-0,09
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|B. Petrol
|124
|124
|1,76
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Yüzde -6.42 oranında düşüşle 1.75 lira fiyatla işlem gören hissede 151, 247, 622 adet işlem
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