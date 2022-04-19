***KMPUR* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş
19.04.2022 12:48
***KMPUR******MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KMPUR Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021751
BIST
14:212.531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 20,83
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.532
En Düşük
2.521
14:2114,6669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0303
|Açılış
|: 14,6620
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6350
|
14,6681
En Düşük
14,6258
14:2115,8313
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0373
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,8573
En Düşük
15,7630
14:21932,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,97
|Açılış
|: 932,34
|
|Önceki Kapanış
|: 931,37
|
933,76
En Düşük
928,73
BIST En Aktif Hisseler14:19
|DAGHL
|19,29
|9.035.502
|% 9,98
|
|ARMDA
|105,00
|4.084.234
|% 9,95
|
|IHAAS
|20,20
|22.812.512
|% 8,43
|
|IHEVA
|1,17
|25.575.246
|% 7,34
|
|BOSSA
|44,08
|20.323.799
|% 6,52
|
|ISGYO
|11,07
|50.997.847
|% -10,00
|
|DESA
|12,81
|74.663.440
|% -9,98
|
|AVGYO
|3,60
|19.599.550
|% -6,25
|
|MMCAS
|3,40
|1.263.058
|% -5,82
|
|EDATA
|18,99
|26.469.692
|% -5,00
|
|GARAN
|14,47
|1.647.855.878
|% 0,35
|
|THYAO
|37,84
|1.577.078.614
|% 0,53
|
|KRDMD
|16,39
|1.555.328.184
|% 1,55
|
|TUPRS
|256,00
|1.191.274.329
|% 1,79
|
|SISE
|18,04
|1.128.910.923
|% -0,17
|
|ODAS
|2,49
|764.712.515
|% 4,62
|
|TSKB
|2,05
|533.585.659
|% 2,50
|
|EKGYO
|2,95
|685.393.814
|% 1,72
|
|YKBNK
|5,35
|1.052.389.689
|% 2,10
|
|DOHOL
|3,85
|610.381.058
|% 1,85
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6639
|14,6697
|% 0,23
|
|Euro
|15,8291
|15,8367
|% 0,27
|
|Sterlin
|19,0231
|19,1185
|% 0,18
|
|Frank
|15,3876
|15,4803
|% -0,28
|
|Riyal
|3,8982
|3,9177
|% 0,34
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.979
|1.979
|0,06
|
|Altın Gr.
|932
|933
|1,22
|
|Cumhuriyet
|6.171
|6.265
|-35,00
|
|Tam
|6.149
|6.303
|-28,17
|
|Yarım
|2.972
|3.049
|-13,62
|
|Çeyrek
|1.491
|1.524
|-6,82
|
|Gümüş.Ons
|25,87
|25,91
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,20
|12,21
|0,03
|
|B. Petrol
|112
|112
|-1,34
|