***KNFRT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.03.2020 11:21
***KNFRT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KNFRT]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KNFRT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826867
BIST
12:42102.318
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 1.255,84
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
102.839
En Düşük
100.200
12:426,1710
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0145
|Açılış
|: 6,1620
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,1819
En Düşük
6,1306
12:426,9790
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0314
|Açılış
|: 6,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
6,9944
En Düşük
6,9390
12:42328,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 2,02
|Açılış
|: 328,63
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
329,48
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|ECILC
|3,99
|127.778.947
|% 19,82
|
|RTALB
|2,30
|26.594.753
|% 19,79
|
|DEVA
|9,90
|92.824.674
|% 19,42
|
|SELEC
|7,34
|50.701.358
|% 19,35
|
|LKMNH
|7,05
|27.934.550
|% 17,89
|
|OYAYO
|4,78
|588.686
|% -14,95
|
|BRKSN
|2,95
|2.512.215
|% -14,74
|
|EKIZ
|0,99
|7.127
|% -10,00
|
|MERIT
|16,11
|14.402
|% -10,00
|
|UMPAS
|0,46
|2.194
|% -9,80
|
|ASELS
|25,76
|483.221.051
|% -0,54
|
|THYAO
|10,03
|342.506.017
|% 0,60
|
|GARAN
|9,47
|179.904.680
|% 1,28
|
|TSPOR
|4,42
|155.270.145
|% -7,34
|
|GSRAY
|2,50
|143.496.350
|% -2,72
|
|ODAS
|1,66
|126.445.741
|% -3,49
|
|IHLGM
|1,18
|76.595.188
|% -0,84
|
|CEMAS
|0,97
|59.424.606
|% -3,00
|
|GSRAY
|2,50
|143.496.350
|% -2,72
|
|YKBNK
|2,30
|114.487.723
|% 1,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9685
|8,0084
|% 0,52
|
|Frank
|6,5524
|6,5919
|% 0,44
|
|Riyal
|1,6364
|1,6446
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.659
|1.659
|9,41
|
|Altın Gr.
|329
|329
|2,14
|
|Cumhuriyet
|2.176
|2.209
|15,00
|
|Tam
|2.168
|2.222
|12,52
|
|Yarım
|1.048
|1.075
|6,06
|
|Çeyrek
|526
|537
|3,03
|
|Gümüş.Ons
|16,96
|17,01
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,37
|0,03
|
|B. Petrol
|36,64
|36,64
|-0,58
|