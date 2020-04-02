***KNFRT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.04.2020 10:34
***KNFRT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KNFRT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KNFRT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834090
BIST
10:2189.759
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 673,58
|Açılış
|: 89.748
|
|Önceki Kapanış
|: 89.085
|
90.409
En Düşük
89.748
10:216,6976
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0048
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7126
En Düşük
6,6438
10:217,3544
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0036
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3705
En Düşük
7,2888
10:21343,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,01
|Açılış
|: 343,14
|
|Önceki Kapanış
|: 343,16
|
344,45
En Düşük
339,41
BIST En Aktif Hisseler
|DARDL
|5,08
|1.120.729
|% 9,96
|
|SANFM
|5,43
|1.352.912
|% 9,92
|
|BMELK
|1,33
|76.580
|% 9,92
|
|MEGAP
|1,93
|149.872
|% 9,66
|
|MEGAP
|1,93
|149.872
|% 9,66
|
|RTALB
|4,62
|1.715.818
|% -9,94
|
|CASA
|8,82
|573
|% -9,72
|
|GLRYH
|1,95
|373.021
|% -9,72
|
|MTRYO
|2,90
|2.213.694
|% -7,35
|
|MAALT
|57,00
|220.461
|% -7,32
|
|PETKM
|3,64
|308.241.293
|% 9,31
|
|TUPRS
|80,20
|66.653.810
|% 3,15
|
|GARAN
|7,92
|64.408.972
|% 1,02
|
|PGSUS
|35,56
|60.420.675
|% -0,84
|
|THYAO
|9,06
|55.179.902
|% 0,78
|
|PETKM
|3,64
|308.241.293
|% 9,31
|
|IHLGM
|1,05
|24.346.572
|% -1,87
|
|ODAS
|1,42
|29.153.726
|% 1,43
|
|GSRAY
|2,59
|48.944.733
|% 6,15
|
|KRDMD
|2,00
|37.997.258
|% -0,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2538
|8,2952
|% -0,14
|
|Frank
|6,8740
|6,9154
|% -0,59
|
|Riyal
|1,7670
|1,7758
|% -0,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.598
|1.599
|7,33
|
|Altın Gr.
|341
|341
|-1,81
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,27
|14,31
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|3,04
|3,05
|0,03
|
|B. Petrol
|27,49
|27,49
|2,75
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