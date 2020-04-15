***KNFRT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.04.2020 10:31
***KNFRT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KNFRT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KNFRT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838093
BIST
13:1696.492
En Yüksek
|Değişim
|: -2,09%
|| -2.058,24
|Açılış
|: 98.945
|
|Önceki Kapanış
|: 98.550
|
99.044
En Düşük
94.602
13:166,8731
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0567
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8731
En Düşük
6,8079
13:167,5062
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0208
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5094
En Düşük
7,4578
13:16379,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,41
|Açılış
|: 379,17
|
|Önceki Kapanış
|: 378,76
|
379,97
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|VKING
|4,62
|6.014.297
|% 10,00
|
|CASA
|13,64
|183.334
|% 10,00
|
|RTALB
|8,65
|14.730.560
|% 9,91
|
|SODSN
|22,62
|143.252
|% 9,91
|
|ULUUN
|6,57
|106.812.605
|% 9,87
|
|HALKS
|3,15
|231.596
|% -10,00
|
|DOKTA
|24,30
|1.764.277
|% -9,93
|
|IHEVA
|2,09
|68.307.467
|% -9,91
|
|SELGD
|2,01
|865.359
|% -9,87
|
|EMNIS
|2,31
|4.011
|% -9,77
|
|THYAO
|10,74
|1.698.687.529
|% -1,47
|
|PGSUS
|61,20
|1.300.495.015
|% -0,65
|
|ASELS
|26,62
|1.254.906.945
|% -2,42
|
|GARAN
|8,34
|625.074.892
|% -2,80
|
|TSPOR
|5,51
|456.766.127
|% 5,96
|
|THYAO
|10,74
|1.698.687.529
|% -1,47
|
|YKBNK
|1,97
|258.615.376
|% -3,43
|
|MNDRS
|1,55
|177.521.252
|% 5,44
|
|IHLAS
|0,63
|66.750.038
|% -5,97
|
|IHLGM
|1,04
|111.063.511
|% -5,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5649
|8,6078
|% -0,18
|
|Frank
|7,0885
|7,1312
|% 0,29
|
|Riyal
|1,8187
|1,8279
|% 0,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.721
|-6,18
|
|Altın Gr.
|379
|379
|0,41
|
|Cumhuriyet
|2.424
|2.485
|5,10
|
|Tam
|2.492
|2.557
|5,20
|
|Yarım
|1.212
|1.245
|2,50
|
|Çeyrek
|608
|622
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|15,54
|15,58
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|-0,02
|
|B. Petrol
|28,34
|28,34
|-1,26
|