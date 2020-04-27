***KNFRT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.04.2020 10:14
***KNFRT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KNFRT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KNFRT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840227
BIST
11:31100.555
En Yüksek
|Değişim
|: 1,82%
|| 1.796,01
|Açılış
|: 100.086
|
|Önceki Kapanış
|: 98.759
|
100.744
En Düşük
100.086
11:316,9866
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0319
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9916
En Düşük
6,9491
11:317,5718
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0379
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5827
En Düşük
7,5263
11:31386,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,05
|Açılış
|: 386,73
|
|Önceki Kapanış
|: 386,68
|
387,10
En Düşük
383,39
BIST En Aktif Hisseler
|LKMNH
|7,04
|26.208.089
|% 10,00
|
|RTALB
|16,83
|7.629.998
|% 10,00
|
|BANVT
|24,20
|18.761.376
|% 10,00
|
|BAKAB
|9,57
|5.361.640
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,55
|129.889
|% 10,00
|
|POLTK
|78,15
|26.884
|% -7,73
|
|FORMT
|3,30
|354.522
|% -7,04
|
|EUYO
|1,38
|7.285.668
|% -4,83
|
|YONGA
|10,02
|6.092
|% -4,57
|
|COSMO
|2,44
|4.880
|% -3,94
|
|GARAN
|8,29
|366.896.607
|% 2,09
|
|THYAO
|10,60
|321.235.291
|% 3,21
|
|ECILC
|5,00
|286.790.858
|% 3,73
|
|ASELS
|27,26
|269.494.002
|% 2,17
|
|GUSGR
|3,34
|217.589.320
|% 7,74
|
|GUSGR
|3,34
|217.589.320
|% 7,74
|
|ECILC
|5,00
|286.790.858
|% 3,73
|
|ODAS
|1,67
|94.059.313
|% 3,73
|
|YKBNK
|2,08
|100.024.290
|% 3,48
|
|GARAN
|8,29
|366.896.607
|% 2,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6576
|8,7010
|% 0,99
|
|Frank
|7,1591
|7,2022
|% 0,57
|
|Riyal
|1,8527
|1,8620
|% 0,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.721
|-8,27
|
|Altın Gr.
|387
|387
|0,08
|
|Cumhuriyet
|2.478
|2.536
|-1,70
|
|Tam
|2.543
|2.601
|-1,80
|
|Yarım
|1.239
|1.270
|-0,90
|
|Çeyrek
|621
|635
|-0,50
|
|Gümüş.Ons
|15,21
|15,25
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,42
|0,02
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|B. Petrol
|23,87
|23,87
|-0,94
|
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