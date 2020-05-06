***KNFRT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.05.2020 10:01
***KNFRT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KNFRT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KNFRT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842915
BIST
11:1798.834
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 96,76
|Açılış
|: 98.886
|
|Önceki Kapanış
|: 98.738
|
98.949
En Düşük
98.069
11:177,1648
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,0906
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1648
En Düşük
7,0607
11:177,7365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0666
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7454
En Düşük
7,6497
11:17392,67
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 4,22
|Açılış
|: 392,67
|
|Önceki Kapanış
|: 388,45
|
393,03
En Düşük
387,10
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|7,81
|15.749.544
|% 10,00
|
|KUTPO
|13,20
|5.146.108
|% 10,00
|
|EKIZ
|12,98
|413.037
|% 10,00
|
|ARTI
|2,20
|186.342
|% 10,00
|
|YONGA
|15,73
|164.143
|% 10,00
|
|PETUN
|20,40
|96.739.714
|% -8,68
|
|ERSU
|4,52
|17.886.363
|% -6,03
|
|KRONT
|23,00
|13.624.758
|% -5,27
|
|MAALT
|77,75
|7.542.610
|% -5,24
|
|KNFRT
|10,76
|11.166.031
|% -5,03
|
|KRDMD
|2,38
|367.119.944
|% 5,31
|
|ASELS
|27,28
|184.967.277
|% 0,81
|
|GARAN
|8,12
|167.729.378
|% -0,25
|
|KOZAA
|12,33
|128.463.383
|% 3,44
|
|PETKM
|3,52
|125.782.374
|% 1,15
|
|KRDMD
|2,38
|367.119.944
|% 5,31
|
|KARSN
|1,84
|112.253.845
|% 6,36
|
|PETKM
|3,52
|125.782.374
|% 1,15
|
|TEKTU
|1,30
|45.218.753
|% 2,36
|
|GUSGR
|3,05
|100.440.673
|% 2,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8601
|8,9045
|% 0,94
|
|Frank
|7,3120
|7,3561
|% 0,87
|
|Riyal
|1,8987
|1,9082
|% 1,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.708
|2,69
|
|Altın Gr.
|391
|391
|2,60
|
|Cumhuriyet
|2.509
|2.556
|15,90
|
|Tam
|2.583
|2.623
|20,40
|
|Yarım
|1.260
|1.282
|9,90
|
|Çeyrek
|628
|641
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|15,10
|15,15
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|0,06
|
|B. Petrol
|31,04
|31,04
|0,07
|