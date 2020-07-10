***KNFRT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.07.2020 15:14
***KNFRT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KNFRT]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KNFRT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858923
BIST
15:04113.329
En Yüksek
|Değişim
|: -2,13%
|| -2.464,97
|Açılış
|: 115.451
|
|Önceki Kapanış
|: 115.794
|
115.451
En Düşük
112.830
15:046,8660
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0049
|Açılış
|: 6,9060
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8990
|
6,8682
En Düşük
6,8515
15:047,7479
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0013
|Açılış
|: 7,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7900
|
7,7659
En Düşük
7,7277
15:04398,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,86
|Açılış
|: 398,80
|
|Önceki Kapanış
|: 397,95
|
399,48
En Düşük
396,06
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|276,80
|2.211.632
|% 9,97
|
|MEGAP
|4,91
|2.327.832
|% 9,84
|
|MEGAP
|4,91
|2.327.832
|% 9,84
|
|BFREN
|374,90
|45.496.703
|% 9,43
|
|KERVN
|0,47
|1.781.517
|% 9,30
|
|LIDFA
|3,24
|14.108.520
|% -10,00
|
|TURGG
|54,95
|15.790.359
|% -9,99
|
|TSPOR
|6,24
|6.403.663
|% -9,96
|
|VKFYO
|5,67
|5.636.701
|% -9,86
|
|PEKGY
|8,69
|47.985.006
|% -9,67
|
|EKGYO
|2,03
|1.132.676.897
|% -6,02
|
|TRKCM
|4,54
|839.303.461
|% -1,94
|
|GARAN
|7,73
|838.845.538
|% -2,28
|
|SISE
|6,18
|812.416.796
|% -3,13
|
|THYAO
|11,53
|640.808.095
|% -0,17
|
|EKGYO
|2,03
|1.132.676.897
|% -6,02
|
|TRKCM
|4,54
|839.303.461
|% -1,94
|
|ZOREN
|2,43
|441.785.078
|% -3,57
|
|IHLGM
|1,55
|268.194.175
|% -7,74
|
|TSKB
|1,19
|200.976.664
|% -4,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6214
|8,6646
|% -0,05
|
|Frank
|7,2603
|7,3040
|% -0,15
|
|Riyal
|1,8250
|1,8342
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|3,70
|
|Altın Gr.
|399
|399
|0,93
|
|Cumhuriyet
|2.591
|2.612
|7,30
|
|Tam
|2.667
|2.680
|7,60
|
|Yarım
|1.295
|1.311
|3,70
|
|Çeyrek
|648
|656
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|18,67
|18,70
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|4,12
|4,13
|0,01
|
|B. Petrol
|41,80
|41,80
|-0,55
|
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