***KNFRT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.07.2020 17:29
***KNFRT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KNFRT]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KNFRT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860947
BIST
17:19118.942
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -338,93
|Açılış
|: 120.171
|
|Önceki Kapanış
|: 119.281
|
120.586
En Düşük
118.619
17:196,8450
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0131
|Açılış
|: 6,8910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9070
|
6,8595
En Düşük
6,8355
17:197,8568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0063
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8669
En Düşük
7,8233
17:19404,80
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 4,11
|Açılış
|: 404,80
|
|Önceki Kapanış
|: 400,69
|
405,52
En Düşük
400,15
BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|2,31
|17.896.142
|% 10,00
|
|QNBFL
|92,40
|17.377.851
|% 10,00
|
|MAALT
|130,90
|23.817.201
|% 10,00
|
|KENT
|1.661,40
|11.129.719
|% 10,00
|
|YONGA
|29,04
|518.712
|% 10,00
|
|DERAS
|6,84
|94.869.647
|% -10,00
|
|KUTPO
|46,04
|129.734.024
|% -9,99
|
|FMIZP
|72,90
|113.534.815
|% -9,50
|
|LUKSK
|20,68
|2.656.864
|% -7,35
|
|JANTS
|92,40
|35.135.772
|% -6,53
|
|GARAN
|8,02
|1.845.947.795
|% 1,52
|
|EKGYO
|2,28
|896.262.120
|% -0,87
|
|AFYON
|4,67
|823.489.758
|% 8,10
|
|GUSGR
|5,18
|790.265.344
|% -4,43
|
|ADESE
|2,56
|713.163.175
|% 1,99
|
|EKGYO
|2,28
|896.262.120
|% -0,87
|
|ADESE
|2,56
|713.163.175
|% 1,99
|
|GARAN
|8,02
|1.845.947.795
|% 1,52
|
|GSDHO
|2,36
|540.235.057
|% 5,36
|
|SKBNK
|1,66
|364.042.985
|% -0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6830
|8,7265
|% 0,32
|
|Frank
|7,2673
|7,3111
|% -0,08
|
|Riyal
|1,8191
|1,8283
|% -0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.839
|20,49
|
|Altın Gr.
|405
|405
|4,11
|
|Cumhuriyet
|2.629
|2.650
|27,40
|
|Tam
|2.708
|2.720
|28,20
|
|Yarım
|1.314
|1.330
|13,80
|
|Çeyrek
|659
|666
|6,90
|
|Gümüş.Ons
|21,04
|21,08
|1,14
|
|Gümüş Gr.
|4,64
|4,65
|0,26
|
|B. Petrol
|44,77
|44,77
|1,49
|
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