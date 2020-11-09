***KNFRT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.11.2020 16:21
***KNFRT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KNFRT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KNFRT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887184
BIST
16:171.232
En Yüksek
|Değişim
|: 3,38%
|| 40,30
|Açılış
|: 1.214
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.235
En Düşük
1.211
16:178,0604
En Yüksek
|Değişim
|: -5,39%
|| -0,4589
|Açılış
|: 8,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5274
En Düşük
8,0021
16:179,5855
En Yüksek
|Değişim
|: -5,34%
|| -0,5409
|Açılış
|: 9,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,0521
En Düşük
9,5092
16:17489,98
En Yüksek
|Değişim
|: -8,39%
|| -44,85
|Açılış
|: 489,98
|
|Önceki Kapanış
|: 534,82
|
535,33
En Düşük
489,40
BIST En Aktif Hisseler16:17
|TAVHL
|15,95
|330.197.629
|% 10,00
|
|DOCO
|337,70
|153.386.807
|% 10,00
|
|MARTI
|2,64
|17.094.304
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.342,40
|67.327.468
|% 10,00
|
|ACSEL
|18,37
|19.579.886
|% 10,00
|
|SKBNK
|1,54
|385.852.140
|% -14,44
|
|EUYO
|8,46
|966.030
|% -10,00
|
|RTALB
|43,16
|255.785.251
|% -9,97
|
|GLRYH
|13,39
|19.234.244
|% -9,16
|
|KLGYO
|10,90
|191.157.723
|% -8,79
|
|GARAN
|7,52
|3.979.433.928
|% 7,74
|
|THYAO
|10,68
|1.732.643.366
|% 9,99
|
|PETKM
|4,47
|1.476.096.182
|% 4,20
|
|AKBNK
|5,40
|1.076.838.927
|% 7,57
|
|YKBNK
|2,50
|1.069.589.640
|% 7,30
|
|GARAN
|7,52
|3.979.433.928
|% 7,74
|
|YKBNK
|2,50
|1.069.589.640
|% 7,30
|
|PETKM
|4,47
|1.476.096.182
|% 4,20
|
|SKBNK
|1,54
|385.852.140
|% -14,44
|
|ODAS
|3,68
|845.709.401
|% 2,22
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0507
|8,0604
|% -5,39
|
|Euro
|9,5736
|9,5855
|% -5,34
|
|Sterlin
|10,5785
|10,6315
|% -5,31
|
|Frank
|8,8388
|8,8921
|% -6,24
|
|Riyal
|2,1416
|2,1523
|% -5,44
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.891
|-61,85
|
|Altın Gr.
|494
|495
|-40,31
|
|Cumhuriyet
|3.291
|3.341
|-271,00
|
|Tam
|3.277
|3.364
|-267,28
|
|Yarım
|1.584
|1.627
|-129,28
|
|Çeyrek
|795
|814
|-64,65
|
|Gümüş.Ons
|24,48
|24,52
|-1,10
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,61
|
|B. Petrol
|42,80
|42,80
|3,35
|
Seans Raporu
16:17
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16:26TEKTU
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Endeks 1, 232 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 39 üstünde . İşlem hacmi 26, 190.00 milyon TL de
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16:24ISCTR
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16:22TKURU
Yüzde 9.98 oranında artışla 294.20 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 849 adet işlem
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16:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 39, 67 artarak (% 3.71 ) 1, 108