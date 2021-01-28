***KNFRT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.01.2021 10:07
***KNFRT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KNFRT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KNFRT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905199
BIST
13:041.469
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,40
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.467
|
1.472
En Düşük
1.431
13:047,3605
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,0534
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3870
|
7,4312
En Düşük
7,3576
13:048,9246
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0535
|Açılış
|: 8,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
8,9962
En Düşük
8,9195
13:04435,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -3,07
|Açılış
|: 435,88
|
|Önceki Kapanış
|: 438,93
|
439,28
En Düşük
434,96
BIST En Aktif Hisseler13:04
|PKENT
|1.386,00
|2.335.987
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.054,10
|2.850.032
|% 10,00
|
|EMNIS
|35,34
|899.576
|% 9,96
|
|TACTR
|26,52
|2.656.906
|% 9,95
|
|GUBRF
|69,10
|297.605.145
|% 9,94
|
|POLTK
|405,00
|43.905.853
|% -10,00
|
|UZERB
|60,75
|1.397.068
|% -10,00
|
|BRMEN
|2,70
|271.499
|% -10,00
|
|CASA
|130,50
|52.331
|% -10,00
|
|AYCES
|83,40
|2.612.005
|% -9,98
|
|EKGYO
|2,35
|1.088.613.949
|% 0,00
|
|GARAN
|9,21
|1.078.824.435
|% 1,10
|
|ODAS
|3,78
|703.843.523
|% -3,57
|
|KRDMD
|6,51
|689.997.061
|% 0,15
|
|KOZAL
|113,00
|655.689.009
|% -0,44
|
|EKGYO
|2,35
|1.088.613.949
|% 0,00
|
|TSKB
|1,80
|423.157.699
|% 0,56
|
|ODAS
|3,78
|703.843.523
|% -3,57
|
|DOHOL
|3,78
|586.250.022
|% 2,44
|
|IHLGM
|1,37
|199.253.753
|% -0,72
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3559
|7,3605
|% -0,72
|
|Euro
|8,9204
|8,9246
|% -0,60
|
|Sterlin
|10,0150
|10,0652
|% -0,95
|
|Frank
|8,2428
|8,2925
|% -0,75
|
|Riyal
|1,9572
|1,9670
|% -0,66
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|2,27
|
|Altın Gr.
|436
|436
|-3,05
|
|Cumhuriyet
|2.891
|2.934
|-16,00
|
|Tam
|2.878
|2.951
|-13,34
|
|Yarım
|1.391
|1.427
|-6,45
|
|Çeyrek
|698
|714
|-3,23
|
|Gümüş.Ons
|25,31
|25,34
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,98
|-0,02
|
|B. Petrol
|55,34
|55,34
|-0,19
|