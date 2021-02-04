***KNFRT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.02.2021 10:39
***KNFRT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KNFRT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KNFRT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907389
BIST
11:571.543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 9,16
|Açılış
|: 1.538
|
|Önceki Kapanış
|: 1.534
|
1.544
En Düşük
1.534
11:577,1534
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0111
|Açılış
|: 7,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1600
|
7,1780
En Düşük
7,1443
11:578,5858
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0398
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6563
En Düşük
8,5769
11:57419,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -2,95
|Açılış
|: 419,12
|
|Önceki Kapanış
|: 422,08
|
422,63
En Düşük
418,24
BIST En Aktif Hisseler11:57
|UZERB
|78,65
|447.204
|% 10,00
|
|ARMDA
|72,75
|9.583.242
|% 9,98
|
|IZTAR
|25,60
|1.094.272
|% 9,97
|
|ISKPL
|28,48
|22.034.549
|% 9,96
|
|TACTR
|34,90
|1.468.138
|% 9,96
|
|SNKRN
|27,30
|152.252
|% -8,08
|
|BTCIM
|9,70
|8.787.798
|% -5,64
|
|SEKUR
|32,46
|9.886.896
|% -4,53
|
|TSGYO
|6,62
|7.448.144
|% -3,92
|
|DITAS
|41,38
|7.968.248
|% -3,45
|
|KRDMD
|7,05
|638.127.328
|% 2,47
|
|SISE
|7,78
|625.606.743
|% 2,37
|
|GARAN
|10,06
|452.919.575
|% -0,40
|
|EKGYO
|2,50
|429.839.178
|% -0,79
|
|DOHOL
|4,10
|305.343.985
|% 0,74
|
|EKGYO
|2,50
|429.839.178
|% -0,79
|
|PEGYO
|2,63
|293.224.261
|% 0,77
|
|KRDMD
|7,05
|638.127.328
|% 2,47
|
|SISE
|7,78
|625.606.743
|% 2,37
|
|CEMAS
|2,29
|175.506.477
|% 2,69
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1504
|7,1534
|% -0,15
|
|Euro
|8,5815
|8,5858
|% -0,46
|
|Sterlin
|9,6879
|9,7365
|% -0,46
|
|Frank
|7,9010
|7,9486
|% -0,38
|
|Riyal
|1,9015
|1,9111
|% -0,05
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.821
|-11,98
|
|Altın Gr.
|419
|419
|-3,28
|
|Cumhuriyet
|2.782
|2.825
|-29,00
|
|Tam
|2.769
|2.839
|-29,27
|
|Yarım
|1.338
|1.373
|-14,15
|
|Çeyrek
|671
|687
|-7,08
|
|Gümüş.Ons
|26,50
|26,53
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|-0,07
|
|B. Petrol
|58,77
|58,77
|0,08
|
Seans Raporu
11:57
daha fazla
-
12:07
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler YKBNK, AKBNK, EKGYO
-
12:07
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, MGROS, SISE
-
12:07XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 48 artarak (% 0.48 ) 1, 353
-
12:07
Tavandan işlem gören hisse senedleri : LINK, EKIZ, TACTR, IZTAR, UZERB, DAGHL, ARMDA, DIRIT
-
12:07
LINK, SAFKR, BRISA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında