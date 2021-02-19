***KNFRT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.02.2021 16:34
***KNFRT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KNFRT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KNFRT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911057
BIST
16:551.561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 14,61
|Açılış
|: 1.552
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.567
En Düşük
1.550
16:556,9584
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0060
|Açılış
|: 6,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9550
|
6,9992
En Düşük
6,9474
16:558,4429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0098
|Açılış
|: 8,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4000
|
8,4791
En Düşük
8,4198
16:55396,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -1,09
|Açılış
|: 396,74
|
|Önceki Kapanış
|: 397,83
|
399,82
En Düşük
394,74
BIST En Aktif Hisseler16:53
|SODSN
|46,20
|2.165.995
|% 10,00
|
|BRKSN
|13,76
|76.318.563
|% 9,99
|
|VERTU
|33,90
|5.482.817
|% 9,99
|
|HEKTS
|34,86
|312.722.165
|% 9,97
|
|LINK
|38,82
|19.577.672
|% 9,97
|
|ARTI
|6,48
|1.590.127
|% -10,00
|
|NIBAS
|27,54
|31.033.605
|% -10,00
|
|KSTUR
|217,60
|2.550.439
|% -9,97
|
|ATSYH
|6,71
|338.559
|% -9,93
|
|BRMEN
|3,09
|951.938
|% -9,91
|
|SASA
|52,80
|2.282.868.112
|% 6,02
|
|GUBRF
|83,10
|1.947.156.890
|% 8,63
|
|KOZAL
|147,80
|1.613.215.799
|% -2,83
|
|KARSN
|5,22
|1.267.076.260
|% 2,15
|
|GARAN
|9,32
|1.231.251.709
|% -0,11
|
|KARSN
|5,22
|1.267.076.260
|% 2,15
|
|PETKM
|5,27
|1.099.905.861
|% 3,13
|
|EKGYO
|2,44
|486.287.516
|% -0,81
|
|VAKBN
|4,50
|828.101.474
|% 2,97
|
|SKBNK
|1,50
|267.208.149
|% 0,67
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9563
|6,9582
|% -0,09
|
|Euro
|8,4367
|8,4402
|% 0,08
|
|Sterlin
|9,7314
|9,7802
|% 0,17
|
|Frank
|7,7439
|7,7906
|% -0,09
|
|Riyal
|1,8495
|1,8588
|% -0,20
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.784
|8,62
|
|Altın Gr.
|396
|396
|-1,80
|
|Cumhuriyet
|2.635
|2.675
|-17,00
|
|Tam
|2.623
|2.690
|-13,96
|
|Yarım
|1.268
|1.301
|-6,76
|
|Çeyrek
|636
|651
|-3,37
|
|Gümüş.Ons
|27,55
|27,58
|0,57
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|0,05
|
|B. Petrol
|63,06
|63,06
|-0,87
|