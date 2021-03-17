***KNFRT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.03.2021 16:16
***KNFRT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KNFRT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KNFRT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918778
BIST
16:031.565
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -5,85
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.570
|
1.589
En Düşük
1.563
16:037,5104
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0252
|Açılış
|: 7,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5000
|
7,5404
En Düşük
7,4818
16:038,9485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0248
|Açılış
|: 8,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9300
|
8,9773
En Düşük
8,9020
16:03417,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,02
|Açılış
|: 417,91
|
|Önceki Kapanış
|: 416,90
|
420,39
En Düşük
416,29
BIST En Aktif Hisseler16:03
|SEYKM
|37,18
|34.904.833
|% 10,00
|
|EUHOL
|3,63
|20.864.479
|% 10,00
|
|TRILC
|23,56
|159.942.455
|% 9,99
|
|FROTO
|229,20
|531.185.395
|% 9,98
|
|BJKAS
|6,09
|416.233.570
|% 9,93
|
|DAGI
|2,91
|35.782.012
|% -8,20
|
|MERIT
|275,00
|493.965
|% -6,75
|
|EKIZ
|6,55
|216.462
|% -6,29
|
|ACSEL
|23,46
|11.059.258
|% -6,08
|
|DAGHL
|15,20
|1.906.599
|% -5,82
|
|SISE
|7,95
|1.443.190.153
|% 1,79
|
|GARAN
|8,79
|1.095.330.389
|% -0,79
|
|THYAO
|14,61
|1.025.262.628
|% -0,88
|
|KARSN
|4,47
|791.479.954
|% 4,68
|
|KCHOL
|24,30
|781.834.931
|% 3,49
|
|EKGYO
|2,20
|457.568.926
|% -2,22
|
|SISE
|7,95
|1.443.190.153
|% 1,79
|
|KARSN
|4,47
|791.479.954
|% 4,68
|
|YKBNK
|2,70
|389.027.114
|% -0,37
|
|GSRAY
|4,34
|526.773.505
|% 4,83
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5074
|7,5104
|% 0,34
|
|Euro
|8,9439
|8,9485
|% 0,28
|
|Sterlin
|10,4200
|10,4722
|% 0,46
|
|Frank
|8,0686
|8,1172
|% 0,05
|
|Riyal
|1,9977
|2,0077
|% 0,36
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.730
|-1,32
|
|Altın Gr.
|418
|418
|1,02
|
|Cumhuriyet
|2.779
|2.821
|-2,00
|
|Tam
|2.765
|2.835
|-5,91
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|-2,86
|
|Çeyrek
|670
|686
|-1,43
|
|Gümüş.Ons
|25,92
|25,96
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|0,01
|
|B. Petrol
|67,56
|67,56
|-0,83
|
Seans Raporu
16:03
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16:20XU100
Endeks 1, 565 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 38 altında . İşlem hacmi 19, 318.00 milyon TL de
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16:20BRSAN
Yüzde -3.87 oranında düşüşle 33.26 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 051, 822 adet işlem
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16:19LINK
Yüzde -3.75 oranında düşüşle 43.12 lira fiyatla işlem gören hissede 499, 947 adet işlem
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16:18DAGI
Yüzde -61.38 oranında düşüşle 2.90 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 164, 322 adet işlem
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16:17DAGI
Yüzde -61.25 oranında düşüşle 2.91 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 162, 692 adet işlem