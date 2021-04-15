***KNFRT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.04.2021 14:21
***KNFRT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KNFRT]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KNFRT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928463
BIST
16:101.411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,84
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.419
En Düşük
1.398
16:108,0849
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0142
|Açılış
|: 8,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,1571
En Düşük
8,0064
16:109,6937
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0111
|Açılış
|: 9,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6550
|
9,7728
En Düşük
9,6004
16:10454,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 4,06
|Açılış
|: 454,38
|
|Önceki Kapanış
|: 450,33
|
458,00
En Düşük
449,68
BIST En Aktif Hisseler16:10
|TRGYO
|3,85
|271.905.766
|% 10,00
|
|CEOEM
|6,94
|77.652.452
|% 9,98
|
|BTCIM
|13,73
|8.152.750
|% 9,93
|
|BRKO
|1,54
|1.115.252
|% 8,45
|
|MMCAS
|5,40
|21.997
|% 8,00
|
|ITTFH
|2,34
|161.311.014
|% -10,00
|
|SNKRN
|34,20
|871.334
|% -10,00
|
|TUREX
|17,38
|499.695.385
|% -9,99
|
|TKURU
|298,30
|1.564.584
|% -9,99
|
|KRTEK
|14,63
|11.218.668
|% -9,97
|
|GARAN
|7,29
|4.840.331.288
|% 4,29
|
|EREGL
|18,28
|1.336.204.316
|% 4,34
|
|KRDMD
|7,69
|1.094.674.950
|% 3,92
|
|SASA
|46,54
|1.084.195.225
|% 0,00
|
|MTRKS
|53,50
|1.062.357.026
|% -1,83
|
|GARAN
|7,29
|4.840.331.288
|% 4,29
|
|YKBNK
|2,19
|1.043.674.953
|% 1,86
|
|TSKB
|1,33
|226.537.743
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,03
|801.904.972
|% 1,82
|
|EKGYO
|1,85
|269.259.225
|% -1,07
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0810
|8,0849
|% 0,18
|
|Euro
|9,6821
|9,6937
|% 0,11
|
|Sterlin
|11,1105
|11,1662
|% 0,30
|
|Frank
|8,7169
|8,7694
|% 0,16
|
|Riyal
|2,1495
|2,1603
|% 0,25
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.750
|1.751
|14,04
|
|Altın Gr.
|454
|454
|4,06
|
|Cumhuriyet
|3.004
|3.050
|8,00
|
|Tam
|2.989
|3.066
|6,69
|
|Yarım
|1.445
|1.483
|3,24
|
|Çeyrek
|725
|742
|1,62
|
|Gümüş.Ons
|25,58
|25,61
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,64
|6,65
|0,05
|
|B. Petrol
|66,27
|66,27
|-0,31
|
Seans Raporu
16:10
daha fazla
-
16:25VAKKO
Yüzde 4.05 oranında artışla 14.66 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 012, 605 adet işlem
-
16:22EREGL
Yüzde 4.17 oranında artışla 18.25 lira fiyatla işlem gören hissede 74, 156, 340 adet işlem
-
16:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, KOZAA, ARCLK
-
16:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, EREGL, KRDMD
-
16:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 46 artarak (% 0.37 ) 1, 222