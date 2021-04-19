***KNFRT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.04.2021 14:28
***KNFRT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KNFRT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KNFRT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929105
BIST
14:161.394
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -14,14
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.416
En Düşük
1.390
14:168,0870
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0292
|Açılış
|: 8,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,0953
En Düşük
8,0317
14:169,7375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0650
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6600
|
9,7378
En Düşük
9,6196
14:16463,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 3,48
|Açılış
|: 463,85
|
|Önceki Kapanış
|: 460,38
|
464,80
En Düşük
459,49
BIST En Aktif Hisseler14:14
|FENER
|31,90
|23.554.992
|% 10,00
|
|TRILC
|39,84
|58.152.121
|% 9,99
|
|TKURU
|295,30
|5.444.753
|% 9,98
|
|ORMA
|36,48
|486.023
|% 9,95
|
|IDEAS
|75,30
|1.808.622
|% 9,93
|
|PEKGY
|1,62
|139.316.911
|% -10,00
|
|ANELE
|5,49
|68.733.499
|% -10,00
|
|OZRDN
|7,20
|155.968
|% -10,00
|
|TUREX
|14,09
|282.974.973
|% -9,97
|
|SONME
|35,74
|2.269.719
|% -9,97
|
|EREGL
|18,45
|1.091.700.964
|% 0,60
|
|PETKM
|6,59
|851.427.901
|% 4,11
|
|GARAN
|7,15
|739.960.176
|% -1,79
|
|QUAGR
|27,70
|642.348.977
|% -4,88
|
|SISE
|7,40
|432.368.568
|% 0,68
|
|EKGYO
|1,87
|263.435.652
|% -1,06
|
|PETKM
|6,59
|851.427.901
|% 4,11
|
|GARAN
|7,15
|739.960.176
|% -1,79
|
|PEKGY
|1,62
|139.316.911
|% -10,00
|
|YKBNK
|2,12
|157.204.914
|% -1,85
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0781
|8,0844
|% 0,33
|
|Euro
|9,7252
|9,7369
|% 0,67
|
|Sterlin
|11,2087
|11,2649
|% 0,78
|
|Frank
|8,8099
|8,8630
|% 0,99
|
|Riyal
|2,1471
|2,1579
|% 0,24
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.787
|10,13
|
|Altın Gr.
|464
|464
|3,64
|
|Cumhuriyet
|3.072
|3.118
|7,00
|
|Tam
|3.054
|3.131
|10,07
|
|Yarım
|1.476
|1.514
|4,86
|
|Çeyrek
|740
|757
|2,44
|
|Gümüş.Ons
|26,17
|26,20
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,79
|6,80
|0,07
|
|B. Petrol
|66,59
|66,59
|-0,18
|