***KNFRT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.04.2021 10:20
***KNFRT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KNFRT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KNFRT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930411
BIST
10:261.311
En Yüksek
|Değişim
|: -1,45%
|| -19,27
|Açılış
|: 1.320
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.326
En Düşük
1.309
10:268,3290
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 0,1499
|Açılış
|: 8,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,3697
En Düşük
8,1672
10:2610,0332
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 0,1666
|Açılış
|: 9,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
10,0816
En Düşük
9,8213
10:26480,65
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 8,77
|Açılış
|: 480,65
|
|Önceki Kapanış
|: 471,88
|
482,52
En Düşük
471,04
BIST En Aktif Hisseler10:26
|UMPAS
|1,76
|50.153
|% 10,00
|
|MMCAS
|5,66
|56.215
|% 9,90
|
|ATLAS
|2,27
|10.842.966
|% 9,66
|
|BASCM
|11,80
|19.706
|% 7,86
|
|SEKUR
|22,28
|2.067.665
|% 7,63
|
|UFUK
|13,77
|14.293
|% -10,00
|
|SNPAM
|15,51
|31.067
|% -9,98
|
|YAPRK
|76,30
|861.331
|% -9,97
|
|NUGYO
|11,40
|466.853
|% -9,95
|
|ADESE
|1,81
|801.834
|% -9,95
|
|GARAN
|7,01
|374.862.198
|% 0,72
|
|EREGL
|17,77
|166.077.735
|% -0,39
|
|PETKM
|6,20
|99.746.022
|% -2,82
|
|EKGYO
|1,78
|92.841.175
|% -1,66
|
|KOZAL
|104,30
|75.310.595
|% -0,76
|
|GARAN
|7,01
|374.862.198
|% 0,72
|
|EKGYO
|1,78
|92.841.175
|% -1,66
|
|YKBNK
|2,07
|67.806.650
|% 0,00
|
|TSKB
|1,19
|23.632.971
|% -1,65
|
|SKBNK
|1,01
|17.605.238
|% -2,88
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3191
|8,3290
|% 1,83
|
|Euro
|10,0207
|10,0332
|% 1,69
|
|Sterlin
|11,5958
|11,6540
|% 2,06
|
|Frank
|9,0818
|9,1365
|% 2,19
|
|Riyal
|2,2187
|2,2298
|% 2,00
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.792
|-1,88
|
|Altın Gr.
|482
|482
|9,79
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|47,00
|
|Tam
|3.094
|3.172
|50,30
|
|Yarım
|1.495
|1.534
|24,33
|
|Çeyrek
|750
|767
|12,17
|
|Gümüş.Ons
|26,44
|26,47
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,11
|7,12
|0,13
|
|B. Petrol
|65,08
|65,08
|-0,24
|