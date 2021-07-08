***KNFRT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.07.2021 15:37
***KNFRT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KNFRT]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KNFRT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948656
BIST
15:271.378
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -12,58
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.376
15:278,6940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0087
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6701
15:2710,3163
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0658
|Açılış
|: 10,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3357
En Düşük
10,2314
15:27507,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 3,94
|Açılış
|: 507,71
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,27
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler15:27
|TUREX
|11,57
|11.389.728
|% 9,98
|
|AVGYO
|3,01
|16.741.219
|% 9,85
|
|DENGE
|1,30
|991.283
|% 9,09
|
|DIRIT
|3,48
|269.894
|% 9,09
|
|TACTR
|31,50
|340.656
|% 8,32
|
|SNGYO
|4,23
|14.435.709
|% -10,00
|
|SRVGY
|82,35
|25.495.214
|% -9,95
|
|SANEL
|4,57
|4.343.171
|% -9,50
|
|KATMR
|3,13
|70.981.238
|% -9,28
|
|ERBOS
|125,70
|96.743.511
|% -7,03
|
|GARAN
|8,62
|474.348.949
|% -1,26
|
|THYAO
|13,65
|472.911.216
|% -1,44
|
|KRDMD
|7,12
|427.698.282
|% -0,42
|
|PETKM
|5,36
|335.766.893
|% 0,00
|
|BIOEN
|28,64
|263.327.301
|% 7,35
|
|EKGYO
|1,87
|178.159.971
|% -1,58
|
|YKBNK
|2,26
|193.356.918
|% -0,88
|
|PETKM
|5,36
|335.766.893
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,12
|427.698.282
|% -0,42
|
|TSKB
|1,27
|73.479.473
|% -0,78
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6897
|8,6940
|% 0,10
|
|Euro
|10,3105
|10,3163
|% 0,64
|
|Sterlin
|11,9164
|11,9762
|% -0,30
|
|Frank
|9,4485
|9,5054
|% 1,12
|
|Riyal
|2,3102
|2,3218
|% 0,06
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|13,42
|
|Altın Gr.
|507
|507
|3,22
|
|Cumhuriyet
|3.353
|3.404
|10,00
|
|Tam
|3.339
|3.423
|16,33
|
|Yarım
|1.614
|1.656
|7,90
|
|Çeyrek
|809
|828
|3,95
|
|Gümüş.Ons
|26,11
|26,15
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|-0,02
|
|B. Petrol
|73,03
|73,03
|-0,40
|
Seans Raporu
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