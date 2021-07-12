***KNFRT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.07.2021 17:55
***KNFRT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KNFRT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KNFRT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950386
BIST
18:001.357
En Yüksek
|Değişim
|: -1,55%
|| -21,32
|Açılış
|: 1.379
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.382
En Düşük
1.355
18:008,6335
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0246
|Açılış
|: 8,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6500
|
8,6751
En Düşük
8,6167
18:0010,2499
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0427
|Açılış
|: 10,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3153
En Düşük
10,2158
18:00500,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -2,80
|Açılış
|: 500,75
|
|Önceki Kapanış
|: 503,55
|
504,34
En Düşük
497,28
BIST En Aktif Hisseler18:00
|SILVR
|6,50
|38.991.850
|% 9,98
|
|VBTYZ
|13,72
|46.226.755
|% 9,94
|
|DGGYO
|8,41
|2.436.723
|% 9,93
|
|EKIZ
|8,22
|2.136.904
|% 9,89
|
|MARTI
|2,03
|29.112.895
|% 9,73
|
|AVHOL
|5,33
|10.337.419
|% -9,97
|
|FADE
|15,73
|45.825.410
|% -9,96
|
|TKURU
|196,20
|3.453.473
|% -9,96
|
|EUKYO
|7,43
|4.589.200
|% -9,94
|
|CASA
|126,00
|438.166
|% -9,94
|
|GARAN
|8,64
|1.392.217.857
|% 1,29
|
|THYAO
|13,25
|883.277.879
|% -2,36
|
|KRDMD
|7,17
|719.176.587
|% -0,69
|
|EREGL
|18,19
|519.465.047
|% 0,78
|
|PETKM
|5,29
|501.537.131
|% -2,76
|
|YKBNK
|2,26
|426.547.514
|% -0,88
|
|GARAN
|8,64
|1.392.217.857
|% 1,29
|
|EKGYO
|1,79
|248.789.906
|% -3,24
|
|PEKGY
|1,12
|140.468.706
|% 1,82
|
|KRDMD
|7,17
|719.176.587
|% -0,69
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6292
|8,6335
|% -0,28
|
|Euro
|10,2341
|10,2499
|% -0,41
|
|Sterlin
|11,9489
|12,0089
|% -0,42
|
|Frank
|9,3915
|9,4481
|% -0,42
|
|Riyal
|2,2941
|2,3056
|% -0,32
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|-3,48
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-2,10
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.349
|-34,00
|
|Tam
|3.284
|3.367
|-34,25
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|-16,57
|
|Çeyrek
|796
|814
|-8,28
|
|Gümüş.Ons
|26,19
|26,23
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|0,01
|
|B. Petrol
|74,95
|74,95
|-0,60
|