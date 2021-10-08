***KNFRT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.10.2021 12:08
***KNFRT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KNFRT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KNFRT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968545
BIST
15:061.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,77
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.402
En Düşük
1.394
15:068,9152
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0402
|Açılış
|: 8,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
15:0610,3142
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0389
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3706
En Düşük
10,2298
15:06505,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 4,36
|Açılış
|: 504,94
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
506,60
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler15:06
|MAALT
|179,30
|24.394.848
|% 10,00
|
|PKENT
|3.520,00
|35.032.577
|% 10,00
|
|MERIT
|19,16
|1.333.134
|% 9,99
|
|DOBUR
|31,94
|4.755.927
|% 9,99
|
|AYCES
|54,90
|3.305.027
|% 9,80
|
|SEYKM
|14,58
|2.459.427
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|890.816
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|1.964.255
|% -9,97
|
|KNFRT
|4,84
|218.855.017
|% -9,87
|
|KTSKR
|32,74
|185.239.465
|% -8,95
|
|THYAO
|14,17
|659.892.576
|% 0,35
|
|PETKM
|6,18
|650.332.248
|% -0,80
|
|SASA
|27,64
|592.397.805
|% 3,44
|
|ASELS
|15,51
|543.999.385
|% 0,00
|
|GARAN
|9,39
|537.116.035
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,78
|355.325.660
|% 0,00
|
|PETKM
|6,18
|650.332.248
|% -0,80
|
|YKBNK
|2,38
|240.747.462
|% -0,42
|
|DOHOL
|2,56
|225.173.055
|% -0,78
|
|ODAS
|1,45
|100.413.367
|% 0,00
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9133
|8,9152
|% 0,45
|
|Euro
|10,3049
|10,3142
|% 0,38
|
|Sterlin
|12,1060
|12,1667
|% 0,55
|
|Frank
|9,5597
|9,6173
|% 0,52
|
|Riyal
|2,3692
|2,3811
|% 0,47
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|5,79
|
|Altın Gr.
|505
|505
|4,40
|
|Cumhuriyet
|3.343
|3.393
|48,00
|
|Tam
|3.325
|3.409
|7,17
|
|Yarım
|1.607
|1.649
|3,46
|
|Çeyrek
|806
|825
|1,74
|
|Gümüş.Ons
|22,52
|22,56
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,02
|
|B. Petrol
|82,36
|82,36
|0,41
|