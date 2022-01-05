***KNFRT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.01.2022 17:26
***KNFRT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KNFRT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KNFRT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989031
BIST
17:141.993
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 29,42
|Açılış
|: 1.966
|
|Önceki Kapanış
|: 1.964
|
1.993
En Düşük
1.955
17:1413,5830
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,1755
|Açılış
|: 13,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3800
|
13,5830
En Düşük
13,2821
17:1415,4214
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 0,2696
|Açılış
|: 15,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0400
|
15,4214
En Düşük
15,0100
17:14793,96
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 11,44
|Açılış
|: 793,96
|
|Önceki Kapanış
|: 782,51
|
794,63
En Düşük
775,19
BIST En Aktif Hisseler17:12
|IDGYO
|2,09
|3.235.695
|% 10,00
|
|BALAT
|9,57
|1.830.196
|% 10,00
|
|BASGZ
|13,57
|378.842.928
|% 9,97
|
|AGYO
|3,20
|107.272.798
|% 9,97
|
|UZERB
|42,34
|1.472.628
|% 9,97
|
|ELITE
|24,48
|36.686.414
|% -10,00
|
|KRGYO
|7,82
|36.898.723
|% -9,91
|
|BUCIM
|3,81
|48.590.863
|% -7,30
|
|SANFM
|28,00
|18.826.357
|% -6,35
|
|KLKIM
|18,08
|64.292.130
|% -5,74
|
|THYAO
|23,88
|2.511.684.241
|% 4,74
|
|EREGL
|30,08
|1.628.953.110
|% -0,46
|
|PETKM
|8,70
|1.378.580.536
|% 6,23
|
|GARAN
|11,42
|1.346.801.848
|% -0,09
|
|SISE
|14,39
|957.638.049
|% 0,91
|
|PETKM
|8,70
|1.378.580.536
|% 6,23
|
|YKBNK
|3,45
|469.346.011
|% 0,58
|
|GARAN
|11,42
|1.346.801.848
|% -0,09
|
|EKGYO
|2,26
|260.650.343
|% 0,00
|
|THYAO
|23,88
|2.511.684.241
|% 4,74
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5662
|13,5856
|% 1,33
|
|Euro
|15,3734
|15,4212
|% 1,78
|
|Sterlin
|18,2445
|18,3360
|% 0,91
|
|Frank
|14,6961
|14,7846
|% 0,87
|
|Riyal
|3,5845
|3,6025
|% 0,73
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|11,50
|
|Altın Gr.
|790
|790
|7,74
|
|Cumhuriyet
|5.250
|5.330
|81,00
|
|Tam
|5.222
|5.358
|75,80
|
|Yarım
|2.524
|2.592
|36,67
|
|Çeyrek
|1.266
|1.296
|18,33
|
|Gümüş.Ons
|23,13
|23,16
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,02
|10,04
|0,09
|
|B. Petrol
|80,82
|80,82
|0,82
|
Seans Raporu
17:12
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17:26AGYO
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