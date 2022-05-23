***KNFRT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.05.2022 13:59
***KNFRT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KNFRT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KNFRT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031715
BIST
15:122.359
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -12,91
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.372
|
2.398
En Düşük
2.346
15:1215,8318
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0410
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9050
|
15,9720
En Düşük
15,7230
15:1216,8821
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0810
|Açılış
|: 16,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7700
|
17,0411
En Düşük
16,7658
15:12947,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 5,29
|Açılış
|: 947,85
|
|Önceki Kapanış
|: 942,56
|
955,65
En Düşük
940,41
BIST En Aktif Hisseler15:12
|IMASM
|51,55
|7.186.539
|% 9,91
|
|DERHL
|6,77
|17.338.095
|% 9,90
|
|LIDFA
|7,35
|14.529.451
|% 9,87
|
|EMNIS
|24,06
|268.540
|% 9,86
|
|DAGHL
|25,98
|2.950.329
|% 9,71
|
|UFUK
|34,84
|839.493
|% -9,97
|
|MEPET
|4,52
|18.338.060
|% -9,60
|
|POLTK
|640,20
|28.431.497
|% -8,93
|
|SELVA
|10,25
|23.370.890
|% -8,07
|
|ORCAY
|18,27
|110.613.782
|% -7,31
|
|THYAO
|42,80
|2.420.611.577
|% -0,14
|
|ASELS
|23,40
|1.649.959.886
|% 2,72
|
|GARAN
|15,62
|1.503.757.569
|% -3,88
|
|SISE
|19,13
|1.331.246.619
|% -1,49
|
|SAHOL
|19,60
|1.068.541.629
|% -0,71
|
|SKBNK
|1,25
|422.127.396
|% 4,17
|
|KARSN
|5,82
|997.271.893
|% 3,37
|
|YKBNK
|4,34
|720.736.862
|% 0,23
|
|EKGYO
|2,58
|400.465.840
|% -1,90
|
|GARAN
|15,62
|1.503.757.569
|% -3,88
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,8168
|15,8318
|% -0,26
|
|Euro
|16,8656
|16,8821
|% 0,48
|
|Sterlin
|19,8386
|19,9381
|% 0,36
|
|Frank
|16,2975
|16,3957
|% 0,48
|
|Riyal
|4,2067
|4,2278
|% -0,29
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.863
|16,59
|
|Altın Gr.
|945
|945
|2,83
|
|Cumhuriyet
|6.285
|6.380
|-4,00
|
|Tam
|6.263
|6.421
|9,08
|
|Yarım
|3.027
|3.106
|4,39
|
|Çeyrek
|1.518
|1.553
|2,20
|
|Gümüş.Ons
|22,13
|22,16
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|11,23
|11,24
|0,12
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,89
|
Seans Raporu
15:12
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