***KNFRT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.06.2022 13:23
***KNFRT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KNFRT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KNFRT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036385
BIST
13:292.536
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -4,66
|Açılış
|: 2.546
|
|Önceki Kapanış
|: 2.540
|
2.575
En Düşük
2.526
13:2917,2281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1019
|Açılış
|: 17,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2050
|
17,2294
En Düşük
17,0843
13:2918,5767
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,1829
|Açılış
|: 18,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4400
|
18,5980
En Düşük
18,3717
13:291.024,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 3,91
|Açılış
|: 1.024,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,74
|
1.025,87
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler13:29
|EUREN
|19,65
|36.444.659
|% 9,96
|
|FONET
|12,75
|38.406.734
|% 7,23
|
|MAGEN
|13,19
|66.910.970
|% 6,72
|
|INVES
|35,74
|27.300.020
|% 6,69
|
|MEDTR
|17,00
|27.328.308
|% 6,25
|
|TSGYO
|6,75
|50.900.316
|% -10,00
|
|ULUUN
|20,08
|35.159.422
|% -9,96
|
|DAGHL
|26,44
|3.551.817
|% -9,95
|
|KRSTL
|6,83
|9.979.286
|% -9,89
|
|OYYAT
|70,50
|70.330.633
|% -7,84
|
|THYAO
|46,44
|3.462.314.051
|% -0,60
|
|SISE
|22,08
|1.708.610.964
|% 1,01
|
|SASA
|43,62
|1.101.861.674
|% 1,87
|
|SAHOL
|19,59
|1.051.379.390
|% -1,36
|
|TOASO
|64,50
|801.593.681
|% -2,35
|
|EKGYO
|2,61
|353.860.206
|% -2,61
|
|SEGYO
|1,17
|139.538.237
|% -7,14
|
|ODAS
|2,94
|309.987.177
|% 2,44
|
|DOHOL
|4,02
|397.165.920
|% 1,26
|
|TSKB
|2,32
|214.298.314
|% 1,31
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2213
|17,2281
|% 0,59
|
|Euro
|18,5240
|18,5767
|% 0,99
|
|Sterlin
|21,5287
|21,6367
|% 0,57
|
|Frank
|17,5546
|17,6604
|% 0,70
|
|Riyal
|4,5781
|4,6011
|% 0,57
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|-3,52
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.025
|3,83
|
|Cumhuriyet
|6.812
|6.915
|-3,00
|
|Tam
|6.785
|6.954
|-3,42
|
|Yarım
|3.279
|3.364
|-1,65
|
|Çeyrek
|1.645
|1.682
|-0,82
|
|Gümüş.Ons
|22,00
|22,03
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|12,18
|12,20
|0,05
|
|B. Petrol
|123
|123
|-0,40
|