***KNFRT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.09.2023 10:00
***KNFRT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KNFRT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KNFRT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196571
BIST
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11:337.699
En Düşük
|Değişim
|: -0,27%
|| -21,14
|Açılış
|: 7.715
|
|Önceki Kapanış
|: 7.720
|
7.664
En Yüksek
7.736
11:3327,0470
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0522
|Açılış
|: 26,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9500
|
27,1216
En Düşük
26,5783
11:3328,8353
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0699
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,0925
En Düşük
28,3298
11:331.674,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,72
|Açılış
|: 1.674,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.673,86
|
1.683,40
En Düşük
1.649,60
BIST En Aktif Hisseler11:31
|ISBTR
|291.894,60
|875.684
|% 10,00
|
|KUVVA
|55,00
|864.765
|% 10,00
|
|TARKM
|230,20
|23.395.917
|% 9,99
|
|MERCN
|39,50
|59.005.258
|% 9,97
|
|QNBFB
|242,80
|3.268.574
|% 9,96
|
|ORMA
|114,30
|243.916
|% -10,00
|
|SRVGY
|243,50
|6.253.811
|% -9,98
|
|KLNMA
|28,72
|352.710
|% -9,97
|
|INGRM
|401,30
|163.579.298
|% -8,36
|
|KENT
|459,00
|257.040
|% -8,29
|
|AKBNK
|30,46
|1.825.036.327
|% 2,91
|
|YKBNK
|16,73
|1.671.550.337
|% 1,33
|
|ISCTR
|22,72
|1.535.418.953
|% 0,98
|
|THYAO
|219,30
|1.413.396.147
|% -1,79
|
|YEOTK
|202,20
|1.290.763.305
|% 5,31
|
|ADESE
|2,28
|295.784.590
|% 7,04
|
|YKBNK
|16,73
|1.671.550.337
|% 1,33
|
|CEMAS
|5,09
|467.057.333
|% 9,94
|
|IEYHO
|4,25
|340.561.080
|% 5,99
|
|ISCTR
|22,72
|1.535.418.953
|% 0,98
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0345
|27,0460
|% 0,19
|
|Euro
|28,8157
|28,8382
|% 0,25
|
|Sterlin
|33,1800
|33,3464
|% -0,06
|
|Frank
|29,7553
|29,9345
|% -0,47
|
|Riyal
|7,1891
|7,2251
|% 0,28
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.927
|-3,82
|
|Altın Gr.
|1.673
|1.674
|-0,25
|
|Cumhuriyet
|11.322
|11.493
|-8,00
|
|Tam
|11.001
|11.120
|-30,00
|
|Yarım
|5.517
|5.583
|-15,00
|
|Çeyrek
|2.750
|2.791
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,20
|23,23
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|20,15
|20,18
|0,01
|
|B. Petrol
|92,64
|92,64
|-0,89
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Seans Raporu
11:31
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