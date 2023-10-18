***KNFRT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.10.2023 14:27
***KNFRT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KNFRT]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KNFRT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207442
BIST
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15:527.914
En Düşük
|Değişim
|: -2,48%
|| -201,31
|Açılış
|: 7.965
|
|Önceki Kapanış
|: 8.115
|
7.912
En Yüksek
8.015
15:5228,0107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0764
|Açılış
|: 28,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,0100
|
28,3228
En Düşük
27,9012
15:5229,6120
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0311
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
30,0250
En Düşük
29,5164
15:521.754,09
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 25,51
|Açılış
|: 1.753,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.728,59
|
1.756,36
En Düşük
1.725,39
BIST En Aktif Hisseler15:49
|MRSHL
|1.476,40
|701.547.231
|% 10,00
|
|CMBTN
|1.426,40
|180.481.927
|% 9,99
|
|INTEM
|236,00
|77.559.328
|% 9,97
|
|MAALT
|1.170,50
|421.663.947
|% 7,34
|
|ATSYH
|83,50
|892.430
|% 7,12
|
|DITAS
|20,02
|24.594.130
|% -48,64
|
|SNPAM
|56,80
|1.260.051
|% -6,89
|
|SARKY
|38,12
|37.744.405
|% -6,84
|
|BRSAN
|916,70
|3.077.214.902
|% -6,79
|
|BRYAT
|2.505,70
|262.675.366
|% -6,29
|
|THYAO
|218,40
|4.170.537.597
|% -2,98
|
|TUPRS
|140,30
|3.574.978.155
|% -2,84
|
|BRSAN
|916,70
|3.077.214.902
|% -6,79
|
|ASTOR
|122,00
|2.812.569.283
|% 0,00
|
|PETKM
|22,04
|1.910.605.702
|% -3,59
|
|ZOREN
|6,03
|1.475.857.867
|% -3,67
|
|EKGYO
|7,44
|1.067.535.744
|% -2,49
|
|IHLAS
|1,12
|122.560.851
|% -3,45
|
|KATMR
|2,70
|282.431.255
|% -3,57
|
|ODAS
|12,06
|1.034.913.610
|% -1,95
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,9990
|28,0156
|% 0,29
|
|Euro
|29,5925
|29,6050
|% 0,08
|
|Sterlin
|33,9925
|34,1630
|% 0,11
|
|Frank
|31,0107
|31,1975
|% 0,26
|
|Riyal
|7,4449
|7,4822
|% 0,19
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.948
|24,37
|
|Altın Gr.
|1.753
|1.753
|24,85
|
|Cumhuriyet
|12.102
|12.285
|173,00
|
|Tam
|11.851
|11.929
|158,00
|
|Yarım
|5.944
|5.988
|80,00
|
|Çeyrek
|2.963
|2.994
|40,00
|
|Gümüş.Ons
|23,14
|23,17
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|20,86
|20,88
|0,37
|
|B. Petrol
|91,42
|91,42
|1,52
|
Seans Raporu
15:49
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16:04TEKTU
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