***KNFRT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.01.2024 10:06
***KNFRT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KNFRT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KNFRT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235349
BIST
'
13:297.789
En Düşük
|Değişim
|: -0,38%
|| -30,02
|Açılış
|: 7.860
|
|Önceki Kapanış
|: 7.819
|
7.775
En Yüksek
7.875
13:2929,9385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0680
|Açılış
|: 29,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
29,9430
En Düşük
29,7686
13:2932,8083
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0441
|Açılış
|: 32,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,9071
En Düşük
32,6586
13:291.961,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 14,09
|Açılış
|: 1.961,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.947,30
|
1.962,16
En Düşük
1.941,52
BIST En Aktif Hisseler13:29
|KBORU
|56,80
|396.053.688
|% 9,97
|
|HALKB
|13,79
|428.402.746
|% 9,97
|
|CEMAS
|5,12
|202.636.159
|% 9,87
|
|GARFA
|94,75
|126.394.291
|% 9,41
|
|MARKA
|42,50
|12.921.521
|% 8,97
|
|FLAP
|11,40
|87.136.817
|% -6,17
|
|CVKMD
|391,75
|210.003.637
|% -5,89
|
|ACSEL
|121,10
|45.536.551
|% -5,76
|
|VKING
|27,22
|13.121.213
|% -5,49
|
|EDATA
|18,32
|25.604.959
|% -5,32
|
|THYAO
|245,40
|6.786.332.619
|% 1,15
|
|YKBNK
|22,54
|3.793.442.933
|% 2,45
|
|VAKBN
|15,39
|2.019.487.315
|% 3,29
|
|TUPRS
|138,60
|1.476.114.326
|% -1,00
|
|SAHOL
|62,70
|1.415.392.879
|% 0,80
|
|YKBNK
|22,54
|3.793.442.933
|% 2,45
|
|EKGYO
|8,05
|1.194.129.423
|% 1,39
|
|VAKBN
|15,39
|2.019.487.315
|% 3,29
|
|SKBNK
|4,49
|503.829.624
|% -1,10
|
|HLGYO
|2,52
|236.284.011
|% 3,28
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9353
|29,9385
|% 0,23
|
|Euro
|32,7896
|32,8083
|% 0,13
|
|Sterlin
|37,9889
|38,1794
|% 0,02
|
|Frank
|35,0696
|35,2809
|% -0,09
|
|Riyal
|7,9591
|7,9990
|% 0,22
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,16
|23,20
|% 0,66
|
|Platin
|948,80
|951,11
|% 0,66
|
|Paladyum
|990,31
|993,06
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,57
|77,57
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.037,96
|2.038,21
|% 0,66
|