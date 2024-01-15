***KNFRT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.01.2024 15:03
***KNFRT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KNFRT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KNFRT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240064
BIST
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16:488.049
En Düşük
|Değişim
|: 0,78%
|| 62,30
|Açılış
|: 7.997
|
|Önceki Kapanış
|: 7.986
|
7.979
En Yüksek
8.095
16:4830,1019
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0039
|Açılış
|: 30,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1200
|
30,1067
En Düşük
29,9788
16:4832,9964
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0394
|Açılış
|: 32,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9300
|
33,0519
En Düşük
32,9132
16:481.987,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 5,81
|Açılış
|: 1.987,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981,47
|
1.992,38
En Düşük
1.976,53
BIST En Aktif Hisseler16:48
|PKENT
|267,00
|192.455.674
|% 9,97
|
|AZTEK
|129,00
|75.551.664
|% 9,97
|
|EDIP
|16,33
|78.839.904
|% 9,97
|
|MEGMT
|32,92
|207.079.820
|% 9,95
|
|HATEK
|14,03
|201.602.411
|% 9,95
|
|PEGYO
|19,80
|191.992.645
|% -10,00
|
|QNBFB
|258,00
|4.157.840
|% -6,86
|
|SAMAT
|45,42
|301.139.698
|% -6,31
|
|METUR
|6,88
|50.523.484
|% -6,27
|
|IZFAS
|14,32
|58.093.016
|% -6,04
|
|THYAO
|252,50
|6.314.210.999
|% 0,60
|
|KCHOL
|161,50
|4.947.521.368
|% 3,86
|
|AKBNK
|43,00
|4.678.010.706
|% -0,60
|
|ISCTR
|25,40
|3.895.630.730
|% -2,16
|
|YKBNK
|22,46
|3.538.223.705
|% -2,09
|
|YKBNK
|22,46
|3.538.223.705
|% -2,09
|
|ISCTR
|25,40
|3.895.630.730
|% -2,16
|
|ADESE
|2,26
|276.366.267
|% 9,71
|
|EKGYO
|8,27
|936.042.058
|% 0,98
|
|AKBNK
|43,00
|4.678.010.706
|% -0,60
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0987
|30,1019
|% 0,01
|
|Euro
|32,9860
|32,9964
|% 0,12
|
|Sterlin
|38,1755
|38,3670
|% -0,18
|
|Frank
|35,1057
|35,3172
|% -0,20
|
|Riyal
|8,0016
|8,0417
|% -0,01
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,15
|23,18
|% 0,66
|
|Platin
|914,32
|915,52
|% 0,66
|
|Paladyum
|968,56
|973,27
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,27
|77,27
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.053,74
|2.054,02
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:48
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