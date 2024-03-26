***KNFRT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.03.2024 13:00
***KNFRT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KNFRT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KNFRT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262459
BIST
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13:498.874
En Düşük
|Değişim
|: -1,73%
|| -155,76
|Açılış
|: 9.030
|
|Önceki Kapanış
|: 9.029
|
8.816
En Yüksek
9.049
13:4932,1986
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0920
|Açılış
|: 32,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5400
|
32,2056
En Düşük
32,0860
13:4934,9966
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,1140
|Açılış
|: 35,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2500
|
35,0219
En Düşük
34,8188
13:492.272,45
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 28,58
|Açılış
|: 2.272,45
|
|Önceki Kapanış
|: 2.243,87
|
2.272,64
En Düşük
2.241,01
BIST En Aktif Hisseler13:49
|INVEO
|44,98
|83.388.135
|% 9,98
|
|ODINE
|43,90
|11.286.119
|% 9,97
|
|AGROT
|35,60
|238.142.569
|% 9,94
|
|FADE
|20,20
|94.720.246
|% 9,90
|
|PSDTC
|127,80
|30.846.708
|% 9,89
|
|MAKIM
|24,24
|14.855.816
|% -52,42
|
|PEKGY
|12,71
|629.260.121
|% -9,99
|
|DERHL
|10,40
|39.868.021
|% -9,96
|
|UNLU
|15,22
|43.406.237
|% -9,30
|
|QNBFL
|161,10
|4.132.577
|% -8,98
|
|ALVES
|70,10
|1.517.670.052
|% 0,79
|
|MOGAN
|18,71
|994.346.555
|% -7,10
|
|PGSUS
|791,50
|898.109.171
|% -1,06
|
|REEDR
|54,85
|885.397.089
|% -0,27
|
|ASTOR
|95,55
|799.066.733
|% -0,57
|
|MOGAN
|18,71
|994.346.555
|% -7,10
|
|PEKGY
|12,71
|629.260.121
|% -9,99
|
|CANTE
|18,32
|726.296.296
|% -0,92
|
|HDFGS
|2,06
|67.718.643
|% 8,42
|
|QUAGR
|3,98
|111.839.308
|% -1,49
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1931
|32,1986
|% 0,29
|
|Euro
|34,9882
|34,9966
|% 0,33
|
|Sterlin
|40,8275
|41,0321
|% -0,43
|
|Frank
|35,8046
|35,9840
|% -0,75
|
|Riyal
|8,6030
|8,6461
|% -0,56
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,72
|24,75
|% 0,66
|
|Platin
|903,41
|904,86
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.001,56
|1.004,14
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,77
|85,77
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.195,08
|2.195,43
|% 0,66
|