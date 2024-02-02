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***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim

02.02.2024 18:19
***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim


***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Ayrılma Hakkı Kullanımını Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Maddi Duran Varlık Satışı
Önemli Nitelikte İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.12.2023
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Oyu Evet

Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı
KNFRT, TRAKNFRT91A9 10,1651

Para Birimi TRY

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu bugün gerçekleştirdiği toplantısında
Sermaye Piyasası Kanunu Madde 24 ile II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği Madde 14 kapsamında Şirketimizin beheri 1 Kuruş Nominal değerde 100 payı karşılığı (1 lot=100 pay) "Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatının" ilk defa 18.12.2023 tarihli ve 2023/17 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı tarihi itibarıyla kamuya açıklandığı, saniyen Şirketimizin %100 oranındaki bedelsiz sermaye artırım işleminin 31.01.2024 tarihinde tamamlandığı dikkate alınarak, 18.12.2023 tarihi itibarıyla Şirketimiz payları Ana Pazar'da işlem gördüğünden bu tarihten önceki son 6 (altı) aylık dönem içinde borsada oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalamasının 10,1651 TL olarak hesaplandığı hususunda gerekli düzeltmenin yapılmasına,
karar vermiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246513


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