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***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim

12.03.2024 16:09
***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim


***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Ayrılma Hakkı Kullanım Süreci İptali
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Ayrılma Hakkı Kullanımını Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Maddi Duran Varlık Satışı
Önemli Nitelikte İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.12.2023
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Oyu Evet
Önemli Nitelikte İşlemin Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 12.03.2024
Ayrılma Hakkı Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Onaylandı mı? Onaylandı

Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı
KNFRT, TRAKNFRT91A9 10,1651

Para Birimi TRY

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 12 Mart 2024 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda ayrılma hakkına sahip ortaklarımızdan toplantıya katılıp olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhi koyan pay sahibi bulunmadığı için ayrılma hakkı süreci iptal edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257989


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