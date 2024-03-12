***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim









***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Ayrılma Hakkı Kullanım Süreci İptaliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırAyrılma Hakkı Kullanımını Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Maddi Duran Varlık SatışıÖnemli Nitelikte İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.12.2023Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Oyu EvetÖnemli Nitelikte İşlemin Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 12.03.2024Ayrılma Hakkı Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Onaylandı mı? OnaylandıAyrılma Hakkı Kullanım Fiyatı BilgileriPay Grup Bilgileri Ayrılma Hakkı Kullanım FiyatıKNFRT, TRAKNFRT91A9 10,1651Para Birimi TRYEk AçıklamalarŞirketimizin 12 Mart 2024 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda ayrılma hakkına sahip ortaklarımızdan toplantıya katılıp olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhi koyan pay sahibi bulunmadığı için ayrılma hakkı süreci iptal edilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257989BIST