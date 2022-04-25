***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
25.04.2022 18:00
***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Rasyonel Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Bakanlar Kurulu'nun 2012/4213 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararı ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nun Bağımsız Denetim Yönetmeliği uyarınca, Şirketimiz Denetim Komitesi, Rasyonel Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin Şirketimizin 2022 faaliyet yılı için Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilmesini önermiş olup, Yönetim Kurulu'muz bu öneriyi uygun görmüş ve Rasyonel Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin Şirketimizin 2022 faaliyet yılı için Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilmesine ve bu seçimin yapılacak ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023543
BIST
18:052.483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 10,10
|Açılış
|: 2.471
|
|Önceki Kapanış
|: 2.473
|
2.499
En Düşük
2.428
18:0514,7771
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0344
|Açılış
|: 14,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7570
|
14,7814
En Düşük
14,7180
18:0515,8358
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0858
|Açılış
|: 15,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
15,9641
En Düşük
15,8064
18:05901,90
En Yüksek
|Değişim
|: -1,50%
|| -13,77
|Açılış
|: 901,90
|
|Önceki Kapanış
|: 915,67
|
917,28
En Düşük
898,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DAGI
|3,96
|122.318.397
|% 10,00
|
|ACSEL
|39,20
|35.625.747
|% 9,99
|
|DAGHL
|28,20
|5.780.153
|% 9,98
|
|KSTUR
|262,40
|1.662.304
|% 9,97
|
|SILVR
|7,85
|36.679.102
|% 9,94
|
|KGYO
|5,13
|3.191.512
|% -10,00
|
|SANEL
|5,26
|2.818.529
|% -6,90
|
|DESA
|11,13
|8.442.860
|% -5,36
|
|BALAT
|8,60
|305.716
|% -4,55
|
|PAPIL
|16,41
|13.828.769
|% -4,26
|
|THYAO
|39,60
|4.925.555.283
|% -0,35
|
|GARAN
|14,97
|3.656.595.526
|% 5,50
|
|SISE
|17,93
|2.281.122.630
|% 0,56
|
|AKBNK
|9,36
|2.096.488.309
|% 2,41
|
|YKBNK
|5,13
|1.873.570.705
|% 0,59
|
|EKGYO
|2,76
|1.359.589.732
|% -1,69
|
|ODAS
|2,48
|937.942.319
|% -2,75
|
|YKBNK
|5,13
|1.873.570.705
|% 0,59
|
|TSKB
|1,99
|655.837.155
|% 1,53
|
|GARAN
|14,97
|3.656.595.526
|% 5,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7739
|14,7771
|% 0,23
|
|Euro
|15,8228
|15,8358
|% -0,54
|
|Sterlin
|18,7304
|18,8243
|% -0,74
|
|Frank
|15,3543
|15,4468
|% 0,10
|
|Riyal
|3,9275
|3,9472
|% 0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.897
|-34,27
|
|Altın Gr.
|900
|901
|-15,05
|
|Cumhuriyet
|6.008
|6.099
|-93,00
|
|Tam
|5.980
|6.129
|-93,86
|
|Yarım
|2.890
|2.965
|-45,40
|
|Çeyrek
|1.450
|1.482
|-22,70
|
|Gümüş.Ons
|23,67
|23,70
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|11,22
|11,24
|-0,23
|
|B. Petrol
|100
|100
|-6,04
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 01 artarak (% 0.45 ) 2, 240
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DAGI, SILVR, DAGHL, KSTUR, ACSEL, UFUK, GSDHO
-
17:59
UFUK, GARAN, OZRDN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
SANEL, MEPET, EKGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 267 hisse senedinden 95 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 157 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 15 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem