***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
24.04.2023 20:28
***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Rasyonel Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24.04.2023 tarihli toplantısında
Bakanlar Kurulu'nun 2012/4213 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararı ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nun Bağımsız Denetim Yönetmeliği uyarınca, Şirketimiz Denetim Komitesi'nin Rasyonel Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin Şirketimizin 2023 faaliyet yılı için Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilmesi önerisi uygun görülmüş olup Rasyonel Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin Şirketimizin 2023 faaliyet yılı için Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilmesine ve bu seçimin yapılacak ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140589
BIST
18:055.023
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 10,45
|Açılış
|: 5.023
|
|Önceki Kapanış
|: 5.012
|
5.076
En Düşük
5.010
18:0519,4111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0077
|Açılış
|: 20,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4650
|
19,4118
En Düşük
19,3659
18:0521,4727
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0753
|Açılış
|: 22,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4000
|
21,4727
En Düşük
21,3660
18:051.241,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,03
|Açılış
|: 1.241,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.241,03
|
1.241,52
En Düşük
1.238,59
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SANEL
|20,90
|18.497.687
|% 10,00
|
|CVKMD
|167,30
|1.775.074.381
|% 9,99
|
|IHAAS
|143,30
|14.431.409
|% 9,98
|
|ECZYT
|154,40
|249.138.531
|% 9,97
|
|TETMT
|242,70
|27.745.322
|% 9,97
|
|IMASM
|41,70
|162.852.285
|% -9,97
|
|BURCE
|65,00
|80.173.721
|% -9,28
|
|KRGYO
|17,55
|8.745.203
|% -8,83
|
|MEPET
|4,75
|68.194.683
|% -6,68
|
|AVGYO
|3,23
|19.324.179
|% -6,38
|
|THYAO
|136,30
|3.697.256.388
|% 1,72
|
|EREGL
|34,12
|2.082.483.834
|% -0,99
|
|KOZAL
|22,12
|1.907.409.948
|% -2,64
|
|CVKMD
|167,30
|1.775.074.381
|% 9,99
|
|KOPOL
|41,24
|1.513.131.205
|% 9,97
|
|EKGYO
|6,66
|758.873.029
|% -0,89
|
|ISCTR
|11,74
|1.317.869.285
|% -1,01
|
|YKBNK
|10,16
|931.842.973
|% -0,10
|
|KOZAL
|22,12
|1.907.409.948
|% -2,64
|
|AKBNK
|17,68
|1.461.386.192
|% -0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4030
|19,4077
|% 0,02
|
|Euro
|21,4040
|21,5080
|% 0,52
|
|Sterlin
|24,1540
|24,2752
|% 0,00
|
|Frank
|21,7640
|21,8951
|% -0,05
|
|Riyal
|5,1584
|5,1842
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.989
|1.989
|5,50
|
|Altın Gr.
|1.241
|1.241
|0,02
|
|Cumhuriyet
|8.946
|9.081
|1,00
|
|Tam
|9.031
|9.196
|4,00
|
|Yarım
|4.411
|4.496
|2,00
|
|Çeyrek
|2.205
|2.261
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|25,15
|25,18
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|15,68
|15,71
|0,01
|
|B. Petrol
|82,41
|82,41
|-0,01
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, TCELL, KRDMD
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 48 artarak (% 0.03 ) 4, 509
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SKTAS, KAREL, FENER, LINK, IHYAY, KOPOL, CVKMD, ECZYT, TETMT, SANEL
-
17:58
TETMT, KOPOL, KAREL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
MRGYO, KRGYO, BURVA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında