***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bilgilendirme Politikası
13.04.2023 21:15
***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bilgilendirme Politikası )
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Bilgilendirme Politikası
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 17. Maddesi çerçevesinde hazırlanan Bilgilendirme Politikası, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13.04.2023 tarihli 2023/5 sayılı kararı uyarınca kabul edilmiş olup yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137833
BIST
18:055.136
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -10,56
|Açılış
|: 5.165
|
|Önceki Kapanış
|: 5.146
|
5.196
En Düşük
5.132
18:0519,3329
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0270
|Açılış
|: 19,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6850
|
19,6157
En Düşük
19,2915
18:0521,3869
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1614
|Açılış
|: 21,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,5800
|
21,6142
En Düşük
21,1879
18:051.268,28
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 16,99
|Açılış
|: 1.268,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.251,29
|
1.283,13
En Düşük
1.249,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ADEL
|110,00
|34.108.947
|% 10,00
|
|BALAT
|16,94
|1.561.581
|% 10,00
|
|POLTK
|2.208,60
|26.706.341
|% 10,00
|
|CRFSA
|63,85
|115.247.396
|% 9,99
|
|SONME
|32,14
|27.963.674
|% 9,99
|
|MEGAP
|3,59
|93.654.081
|% -40,37
|
|MEGAP
|3,59
|93.654.081
|% -40,37
|
|KZBGY
|20,14
|346.128.850
|% -7,27
|
|ONCSM
|101,20
|98.580.336
|% -6,30
|
|SAFKR
|13,38
|53.570.652
|% -6,24
|
|THYAO
|137,10
|5.228.301.894
|% 2,77
|
|KOZAL
|22,78
|4.828.322.392
|% 2,15
|
|EREGL
|36,30
|3.198.442.070
|% 0,11
|
|ISCTR
|12,12
|2.488.725.454
|% -1,30
|
|SISE
|44,50
|2.028.333.540
|% 0,23
|
|KOZAL
|22,78
|4.828.322.392
|% 2,15
|
|ISCTR
|12,12
|2.488.725.454
|% -1,30
|
|EKGYO
|7,00
|1.265.475.313
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,47
|291.689.505
|% -3,52
|
|YKBNK
|10,32
|1.114.574.315
|% -0,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3287
|19,3360
|% 0,16
|
|Euro
|21,3673
|21,3815
|% 0,73
|
|Sterlin
|24,1411
|24,2622
|% 0,42
|
|Frank
|21,6747
|21,8052
|% 0,99
|
|Riyal
|5,1386
|5,1644
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.040
|2.040
|24,95
|
|Altın Gr.
|1.268
|1.268
|16,59
|
|Cumhuriyet
|8.691
|8.822
|180,00
|
|Tam
|8.701
|8.785
|110,00
|
|Yarım
|4.249
|4.299
|54,00
|
|Çeyrek
|2.125
|2.149
|27,00
|
|Gümüş.Ons
|25,81
|25,84
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|16,04
|16,06
|0,22
|
|B. Petrol
|86,27
|86,27
|-1,06
|