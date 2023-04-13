***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bilgilendirme Politikası









***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bilgilendirme Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBilgilendirme PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 17. Maddesi çerçevesinde hazırlanan Bilgilendirme Politikası, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13.04.2023 tarihli 2023/5 sayılı kararı uyarınca kabul edilmiş olup yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137833BIST