***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
06.02.2024 15:00
***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesinin son hali ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 02/02/2024 02/02/2024 11014
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247104
BIST
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15:198.819
En Düşük
|Değişim
|: 0,48%
|| 42,03
|Açılış
|: 8.811
|
|Önceki Kapanış
|: 8.777
|
8.751
En Yüksek
8.852
15:1930,5789
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0237
|Açılış
|: 30,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 30,6000
|
30,7999
En Düşük
30,3965
15:1932,8226
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0368
|Açılış
|: 32,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8500
|
33,1326
En Düşük
32,6721
15:191.991,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,73
|Açılış
|: 1.991,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.989,70
|
2.008,81
En Düşük
1.979,02
BIST En Aktif Hisseler15:17
|VESBE
|20,02
|1.042.005.898
|% 10,00
|
|ARDYZ
|47,52
|636.356.224
|% 10,00
|
|BRKVY
|84,15
|93.324.750
|% 10,00
|
|TETMT
|7.895,00
|10.705.620
|% 10,00
|
|DOFER
|55,05
|303.922.102
|% 9,99
|
|BAYRK
|42,00
|25.208.796
|% -9,01
|
|POLTK
|21.610,00
|163.430.015
|% -7,39
|
|YAPRK
|290,75
|285.647.423
|% -7,11
|
|KIMMR
|8,35
|68.191.928
|% -7,02
|
|CMENT
|232,50
|1.348.700
|% -6,96
|
|THYAO
|287,25
|7.226.026.614
|% -0,69
|
|SASA
|39,96
|3.804.067.606
|% 2,20
|
|EKGYO
|10,52
|3.309.641.599
|% 3,44
|
|AKBNK
|40,50
|2.655.818.926
|% 0,70
|
|TUPRS
|153,80
|2.450.964.743
|% -0,84
|
|ZOREN
|5,03
|2.162.833.404
|% 6,34
|
|EKGYO
|10,52
|3.309.641.599
|% 3,44
|
|TSPOR
|1,65
|219.611.838
|% 0,61
|
|YKBNK
|22,74
|2.239.530.134
|% 0,26
|
|SASA
|39,96
|3.804.067.606
|% 2,20
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,5721
|30,5762
|% 0,07
|
|Euro
|32,8206
|32,8329
|% -0,08
|
|Sterlin
|38,2495
|38,4413
|% 0,15
|
|Frank
|34,8880
|35,0981
|% -0,21
|
|Riyal
|8,1283
|8,1691
|% 0,07
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,26
|22,28
|% 0,66
|
|Platin
|895,16
|896,94
|% 0,66
|
|Paladyum
|936,69
|941,42
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,49
|78,49
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.025,22
|2.025,55
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:17
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-
15:32XU100
Endeks 8, 818 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 47 üstünde . İşlem hacmi 74, 220.00 milyon TL de
-
15:32CELHA
Yüzde 4.18 oranında artışla 30.44 lira fiyatla işlem gören hissede 645, 087 adet işlem
-
15:30MEDTR
Yüzde 4.98 oranında artışla 34.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 139, 503 adet işlem
-
15:29SMART
Yüzde 7.08 oranında artışla 44.16 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 624, 835 adet işlem
-
15:28CVKMD
Yüzde 5.63 oranında artışla 492.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 424, 185 adet işlem