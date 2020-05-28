***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
28.05.2020 20:26
***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
01/01/2020 - 31/03/2020 Faaliyet raporumuz ekte verilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847508
BIST
18:00105.360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 406,26
|Açılış
|: 105.556
|
|Önceki Kapanış
|: 104.954
|
106.292
En Düşük
104.535
18:006,8173
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0451
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8235
En Düşük
6,7656
18:007,5611
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 0,1013
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5638
En Düşük
7,4416
18:00375,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 3,26
|Açılış
|: 375,63
|
|Önceki Kapanış
|: 372,37
|
378,59
En Düşük
371,87
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|520,90
|15.733.199
|% 9,99
|
|ARSAN
|4,96
|45.023.444
|% 9,98
|
|HLGYO
|1,67
|75.423.436
|% 9,87
|
|SAYAS
|3,91
|19.862.005
|% 9,83
|
|GLBMD
|4,47
|5.800.721
|% 9,83
|
|IZTAR
|4,68
|2.317.426
|% -10,00
|
|UZERB
|3,96
|228.904
|% -10,00
|
|CMENT
|31,68
|7.009.441
|% -10,00
|
|CASA
|20,54
|204.343
|% -9,99
|
|RTALB
|25,22
|19.090.567
|% -9,99
|
|THYAO
|12,68
|2.898.912.204
|% 2,84
|
|GARAN
|7,78
|2.225.889.240
|% 1,83
|
|PGSUS
|58,80
|1.017.395.574
|% -0,51
|
|ASELS
|30,06
|809.468.165
|% -0,07
|
|AKBNK
|5,66
|667.657.920
|% 1,07
|
|GARAN
|7,78
|2.225.889.240
|% 1,83
|
|THYAO
|12,68
|2.898.912.204
|% 2,84
|
|EKGYO
|1,44
|322.004.600
|% 0,70
|
|GSRAY
|3,09
|650.541.101
|% 7,67
|
|YKBNK
|2,22
|397.204.971
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3826
|8,4246
|% 1,24
|
|Frank
|7,0446
|7,0871
|% 1,09
|
|Riyal
|1,8086
|1,8177
|% 0,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.716
|6,37
|
|Altın Gr.
|375
|376
|3,17
|
|Cumhuriyet
|2.434
|2.467
|20,10
|
|Tam
|2.506
|2.542
|32,10
|
|Yarım
|1.223
|1.237
|10,10
|
|Çeyrek
|611
|619
|5,10
|
|Gümüş.Ons
|17,31
|17,35
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,79
|3,80
|0,03
|
|B. Petrol
|36,03
|36,03
|1,43
|