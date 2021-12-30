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***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

30.12.2021 18:23
***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
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Açıklamalar

Şirketimizin hali hazırda iştirakleri arasında yer alan ve %50 sermaye payına iştirak edilen İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 257565-5 sicil numarası ile kayıtlı KONFRUT AG TARIM ANONİM ŞİRKETİ'nin sermayesinin %50'sini temsil eden beheri 1,00 TL (bir Türk Lirası) nominal değerde toplam 5.000.000 (beşmilyon) adet payın İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 258824-0 sicil numarası ile kayıtlı DÖHLER GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nden devralınması işlemiyle ilgili olarak KONFRUT AG TARIM ANONİM ŞİRKETİ'nin değerlemesinin yaptırıldığı, Zen Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin SPK'nın Sermaye Piyasasında Değerleme Standartları Hakkında Tebliğ (III-62.1) ve Uluslararası Değerleme Standartları uyarınca yapılan Fiyat Tespit Çalışması sonucunda hazırlanan 28/12/2021 tarihli değerleme danışmanlık raporu ile devir işlemine konu %50 oranındaki şirket paylarına 2.398.139,00 TL (ikimilyonüçyüzdoksansekizbinyüzotuzdokuz Türk Lirası) değer biçildiği ve değerleme raporunda belirlenen değer üzerinden payların satın alınmasına ve bu doğrultuda DÖHLER GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ile pay devir sözleşmesi imzalanmasına karar verildiği daha önce kamuya duyurulmuştu.
  
DÖHLER GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ile pay devir sözleşmesi 28/12/2021 tarihinde imzalanmıştır.
Pay satın alım işlemi ile ilgili olarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 198. ve 338. maddesi kapsamında KONFUT AG TARIM ANONİM ŞİRKETİ'ne bildirimde bulunulmuş ve söz konusu pay satın alım işlemi KONFRUT AG TARIM ANONİM ŞİRKETİ'nin pay defterine işlenmiştir.
Söz konusu pay alım işlemi tamamlanmış olup, kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987204


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Çeyrek 1.225 1.254 24,18  
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