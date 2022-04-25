***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.12.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi28/12/2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?HayırEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıKONFRUT AG TARIM ANONİM ŞİRKETİEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuZİRAİ HAMMADDE ÜRETİMİ VE TEDARİKİEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi10.000.000,00 TLEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih29.12.2021Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı1,00 TLBeher Payın Alış Fiyatı0,47962780 TLToplam Tutar2.398.139,00 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)50Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)100Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)100Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)1,19İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)0,88Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOLUMLU YÖNDE ETKİ ETMESİ BEKLENMEKTEDİRPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıDÖHLER GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiHissedarVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi28/12/2021Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiYMM RaporuDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası28.12.2021Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıYMM Hülya TekneciDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar2.398.139,00 TLİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalar30.12.2021 tarihinde yapılan Finansal Varlık Edinimi duyurumuzda yer alan değerleme kuruluşunun ünvanı düzeltilmiştir. Açıklamamızın düzeltilmiş şekli aşağıdaki gibidir."Şirketimizin hali hazırda iştirakleri arasında yer alan ve %50 sermaye payına iştirak edilen İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 257565-5 sicil numarası ile kayıtlı KONFRUT AG TARIM ANONİM ŞİRKETİ'nin sermayesinin %50'sini temsil eden beheri 1,00 TL (bir Türk Lirası) nominal değerde toplam 5.000.000 (beşmilyon) adet payın İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 258824-0 sicil numarası ile kayıtlı DÖHLER GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nden devralınması işlemiyle ilgili olarak KONFRUT AG TARIM ANONİM ŞİRKETİ'nin değerlemesinin yaptırıldığı, YMM Hülya Tekneci'nin SPK'nın Sermaye Piyasasında Değerleme Standartları Hakkında Tebliğ (III-62.1) ve Uluslararası Değerleme Standartları uyarınca yapılan Fiyat Tespit Çalışması sonucunda hazırlanan 28/12/2021 tarihli değerleme danışmanlık raporu ile devir işlemine konu %50 oranındaki şirket paylarına 2.398.139,00 TL (ikimilyonüçyüzdoksansekizbinyüzotuzdokuz Türk Lirası) değer biçildiği ve değerleme raporunda belirlenen değer üzerinden payların satın alınmasına ve bu doğrultuda DÖHLER GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ile pay devir sözleşmesi imzalanmasına karar verildiği daha önce kamuya duyurulmuştu.DÖHLER GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ile pay devir sözleşmesi 28/12/2021 tarihinde imzalanmıştır.Pay satın alım işlemi ile ilgili olarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 198. ve 338. maddesi kapsamında KONFUT AG TARIM ANONİM ŞİRKETİ'ne bildirimde bulunulmuş ve söz konusu pay satın alım işlemi KONFRUT AG TARIM ANONİM ŞİRKETİ'nin pay defterine işlenmiştir.Söz konusu pay alım işlemi tamamlanmış olup, kamuoyunun bilgisine sunarız."http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023542BIST