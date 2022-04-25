***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
25.04.2022 18:00
***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.12.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/12/2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Hayır
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
KONFRUT AG TARIM ANONİM ŞİRKETİ
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
ZİRAİ HAMMADDE ÜRETİMİ VE TEDARİKİ
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
10.000.000,00 TL
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
29.12.2021
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
1,00 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
0,47962780 TL
Toplam Tutar
2.398.139,00 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
50
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
1,19
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,88
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
OLUMLU YÖNDE ETKİ ETMESİ BEKLENMEKTEDİR
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
DÖHLER GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Hissedar
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
28/12/2021
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
YMM Raporu
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
28.12.2021
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
YMM Hülya Tekneci
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
2.398.139,00 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
30.12.2021 tarihinde yapılan Finansal Varlık Edinimi duyurumuzda yer alan değerleme kuruluşunun ünvanı düzeltilmiştir. Açıklamamızın düzeltilmiş şekli aşağıdaki gibidir.
"Şirketimizin hali hazırda iştirakleri arasında yer alan ve %50 sermaye payına iştirak edilen İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 257565-5 sicil numarası ile kayıtlı KONFRUT AG TARIM ANONİM ŞİRKETİ'nin sermayesinin %50'sini temsil eden beheri 1,00 TL (bir Türk Lirası) nominal değerde toplam 5.000.000 (beşmilyon) adet payın İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 258824-0 sicil numarası ile kayıtlı DÖHLER GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nden devralınması işlemiyle ilgili olarak KONFRUT AG TARIM ANONİM ŞİRKETİ'nin değerlemesinin yaptırıldığı, YMM Hülya Tekneci'nin SPK'nın Sermaye Piyasasında Değerleme Standartları Hakkında Tebliğ (III-62.1) ve Uluslararası Değerleme Standartları uyarınca yapılan Fiyat Tespit Çalışması sonucunda hazırlanan 28/12/2021 tarihli değerleme danışmanlık raporu ile devir işlemine konu %50 oranındaki şirket paylarına 2.398.139,00 TL (ikimilyonüçyüzdoksansekizbinyüzotuzdokuz Türk Lirası) değer biçildiği ve değerleme raporunda belirlenen değer üzerinden payların satın alınmasına ve bu doğrultuda DÖHLER GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ile pay devir sözleşmesi imzalanmasına karar verildiği daha önce kamuya duyurulmuştu.
DÖHLER GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ile pay devir sözleşmesi 28/12/2021 tarihinde imzalanmıştır.
Pay satın alım işlemi ile ilgili olarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 198. ve 338. maddesi kapsamında KONFUT AG TARIM ANONİM ŞİRKETİ'ne bildirimde bulunulmuş ve söz konusu pay satın alım işlemi KONFRUT AG TARIM ANONİM ŞİRKETİ'nin pay defterine işlenmiştir.
Söz konusu pay alım işlemi tamamlanmış olup, kamuoyunun bilgisine sunarız."
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023542
BIST