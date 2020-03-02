***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.600.000 6.231.348 142.100 -171.766 2.135.035 54.215.687 15.535.299 84.687.703 84.687.703Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-17.591 -17.591 -17.591Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-17.591 -17.591 -17.591Düzeltmelerden Sonraki Tutar6.600.000 6.231.348 142.100 -171.766 2.135.035 54.198.096 15.535.299 84.670.112 84.670.112Transferler15.535.299 -15.535.299 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-173.189 33.600.672 33.427.483 33.427.483Dönem Karı (Zararı)33.600.672 33.600.672 33.600.672Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-173.189 -173.189 -173.189Dönem Sonu Bakiyeler6.600.000 6.231.348 142.100 -344.955 2.135.035 69.733.395 33.600.672 118.097.595 118.097.595Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.600.000 6.231.348 142.100 -344.955 2.135.035 69.733.395 33.600.672 118.097.595 118.097.595Düzeltmelerden Sonraki Tutar6.600.000 6.231.348 142.100 -344.955 2.135.035 69.733.395 33.600.672 118.097.595 118.097.595Transferler26.400.000 7.200.672 -33.600.672Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-73.669 18.683.725 18.610.056 18.610.056Dönem Karı (Zararı)18.683.725 18.683.725 18.683.725Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-73.669 -73.669 -73.669Dönem Sonu Bakiyeler33.000.000 6.231.348 142.100 -418.624 2.135.035 76.934.067 18.683.725 136.707.651 136.707.651Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI14.631.099 18.430.208Dönem Karı (Zararı)23.667.769 36.076.698Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler4.214.713 2.403.885Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12,17 5.221.561 3.686.008Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-522.185 571.524Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 555.187 405.312Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14,23 -1.253.340 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler175.968 166.212Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-197.300 -1.789.382Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-11.322 -234.622Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri4,7 -387.067 -1.678.208Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri4,7 201.089 123.448Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 50.139Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler23 -287.363 -114.404Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler23 -287.363 -114.404İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-8.267.339 -19.083.933Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-31.996.544 -9.355.475İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4, 7 -15.501.502 -5.440.662İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -16.495.042 -3.914.813Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-17.311.424 -14.878.968İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)4, 8 -990.355 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -16.321.069 -14.878.968Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -37.354.132 -57.029.700Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-7.792.616 60.723.829İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4, 7 -17.986.008 30.589.455İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 10.193.392 30.134.374Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler86.187.377 1.456.381İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)4, 8 83.023.668 1.425.518İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 3.163.709 30.863Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları19.615.143 19.396.650Vergi İadeleri (Ödemeleri)14,26 -4.984.044 -966.442YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-11.790.129 -23.460.596Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri533.018 851.673Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11 533.018 851.673Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-12.323.147 -24.312.269Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -12.323.147 -24.312.269FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.686.330 5.382.559Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.583.142 5.454.476Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.583.142 5.454.476Ödenen Faiz-111.659 -88.185Alınan Faiz8.471 16.268YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.154.640 352.171NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.154.640 352.171DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 415.893 63.722DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 1.570.533 415.893Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 1.570.533 415.893Ticari Alacaklar46.930.361 15.089.556İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4,7 21.628.643 6.127.142İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 25.301.718 8.962.414Diğer Alacaklar8.497.282 7.285.255İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4,8 358.853 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 8.138.429 7.285.255Stoklar9 143.234.985 105.954.734Peşin Ödenmiş Giderler5.629.850 3.162.819İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4,10 631.502 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 4.998.348 3.162.819Diğer Dönen Varlıklar25.491.125 12.394.510İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar18 25.491.125 12.394.510ARA TOPLAM231.354.136 144.302.767TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR231.354.136 144.302.767DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar0 270İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 0 270Diğer Alacaklar0 418İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 0 418Maddi Duran Varlıklar67.665.769 60.809.072Arazi ve Arsalar11 367.557 329.557Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri11 1.264.426 1.214.208Binalar11 16.173.102 13.733.244Tesis, Makine ve Cihazlar11 43.710.150 41.707.350Taşıtlar11 13.260 152.575Mobilya ve Demirbaşlar11 2.574.883 1.919.175Yapılmakta Olan Yatırımlar11 3.562.391 1.752.963Maddi Olmayan Duran Varlıklar10.256 11.023Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 10.256 11.023Peşin Ödenmiş Giderler5.255.000 2.100.000İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 5.255.000 2.100.000Ertelenmiş Vergi Varlığı26 1.654.820 4.282.125TOPLAM DURAN VARLIKLAR74.585.845 67.202.908TOPLAM VARLIKLAR305.939.981 211.505.675KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8.845.298 10.428.440İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar8.845.298 10.428.440Banka Kredileri6 8.845.298 10.428.440Ticari Borçlar67.474.418 75.654.103İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4,7 15.588.053 33.574.063İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 51.886.365 42.080.040Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 648.140 1.315.646Diğer Borçlar83.990.819 1.487İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 83.979.710 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 11.109 1.487Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.793.030 1.460.921İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4 430.763 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 1.362.267 1.460.921Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü14,26 0 34.788Kısa Vadeli Karşılıklar2.223.536 2.209.831Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 312.941 165.773Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 1.910.595 2.044.058Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.508.063 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 1.508.063 0ARA TOPLAM166.483.304 91.105.216TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER166.483.304 91.105.216UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar2.749.026 2.302.864Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 2.749.026 2.302.864TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.749.026 2.302.864TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER169.232.330 93.408.080ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar136.707.651 118.097.595Ödenmiş Sermaye20 33.000.000 6.600.000Sermaye Düzeltme Farkları20 6.231.348 6.231.348Paylara İlişkin Primler (İskontolar)142.100 142.100Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-418.624 -344.955Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-418.624 -344.955Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-418.624 -344.955Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.135.035 2.135.035Yasal Yedekler20 2.135.035 2.135.035Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları20 76.934.067 69.733.395Net Dönem Karı veya Zararı27 18.683.725 33.600.672TOPLAM ÖZKAYNAKLAR136.707.651 118.097.595TOPLAM KAYNAKLAR305.939.981 211.505.675Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 182.107.390 134.884.494Satışların Maliyeti21 -132.679.068 -86.050.816TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)49.428.322 48.833.678BRÜT KAR (ZARAR)49.428.322 48.833.678Genel Yönetim Giderleri22 -5.535.840 -3.346.847Pazarlama Giderleri22 -9.712.365 -8.545.748Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 9.766.215 16.674.440Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -10.942.616 -10.584.351ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)33.003.716 43.031.172Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 8.471 16.268FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)33.012.187 43.047.440Finansman Gelirleri25 943.939 2.311.359Finansman Giderleri25 -10.288.357 -9.282.101SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)23.667.769 36.076.698Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri26 -4.984.044 -2.476.026Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -2.335.960 -1.001.230Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 -2.648.084 -1.474.796SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)18.683.725 33.600.672DÖNEM KARI (ZARARI)18.683.725 33.600.672Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları18.683.725 33.600.672Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,56620000 1,01820000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-73.669 -138.551Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -94.448 -173.189Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler20.779 34.638Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 20.779 34.638Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-73.669 -138.551TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)18.610.056 33.462.121Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları18.610.056 33.462.121http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823557BIST